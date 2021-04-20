Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

Fenerbahçe'nin sezon başında Yunanistan ekibi PAOK'tan kadrosuna dahil ettiği Dimitrios Pelkas, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Yunanistan ekibi PAOK'tan kadrosuna dahil ettiği Dimitrios Pelkas, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.
Sarı lacivertliler, son olarak Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olmuş ve karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılmmıştı.
PELKAS ATTI 3 PUAN GELDİ
Yunan yıldız, dakikalar 57'yi gösterdiğinde ceza sahasında şık bir vuruş yaptı ve topu 90'a gönderdi. Bu gol, hem maçın sonucunu belirledi, hem de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki puan farkının 2'ye inmesine neden oldu.
Bu gol sonrası Türk basınında manşetleri Pelkas süslerken, Yunanistan'da da yıldız fubolcu gündeme oturmayı başardı.
"TAKIMINI ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA TUTUYOR"
Yunan basını, Pelkas'ın golünü ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesini satırlarına aktarırken, övgü dolu sözler sarf etti.
Zougla.gr, konu ile ilgili yazdığı haberde, "Dimitrios Pelkas, güzel bir golle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda canlı tıttı. Kanarya'nın golü 57. dakikada geldi ve onlar, Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi. PAOK'un eski yıldızı maçın liderlerinden biriydi ve 90 dakika sahada kaldı." dedi.
"SPİKERİ ÇILGINA ÇEVİRDİ"
Öte yandan Pelkas'ın golü sonrası spikerin gol anonsuna değinilirken, "Pelkas'ın golü Türk spikeri çılgına çevirdi" başlığı atıldı.
TAM BİR MAESTRO
Dimitrios Pelkas, bu sezon Fenerbahçe'nin en kilit oyuncularından biri oldu. Yunan yıldız hem attı, hem attırdı.
Pelkas, bu sezon 6 kez rakip ağları havalandırdı. Sarı lacivertlilerin bu konuda en skorer 2. ismi oldu.
Bununla beraber Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 8 asiste imza attı ve bu konuda da sarı lacivertlilerin en başarılı 2. oyuncusu oldu.