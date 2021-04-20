Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

PELKAS ATTI 3 PUAN GELDİ

Yunan yıldız, dakikalar 57'yi gösterdiğinde ceza sahasında şık bir vuruş yaptı ve topu 90'a gönderdi. Bu gol, hem maçın sonucunu belirledi, hem de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki puan farkının 2'ye inmesine neden oldu.