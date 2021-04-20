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Yunanistan'da gündem ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler son olarak 'in 35. haftasında 'e konuk olmuş ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golü kaydederken, Yunan futbolcunun golü, sarı lacivertlileri şampiyonluk yarışında ayakta tutan etmen oldu ve lider ile olan puan farkının 2'ye inmesine neden oldu. Öte yandan maç sonrası Yunan futbolcu, ülkesinin basınında gündeme oturdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 13:56 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 13:59
Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

'nin sezon başında Yunanistan ekibi PAOK'tan kadrosuna dahil ettiği , attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

Sarı lacivertliler, son olarak 'in 35. haftasında Medipol 'e konuk olmuş ve karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılmmıştı.

Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

PELKAS ATTI 3 PUAN GELDİ
Yunan yıldız, dakikalar 57'yi gösterdiğinde ceza sahasında şık bir vuruş yaptı ve topu 90'a gönderdi. Bu gol, hem maçın sonucunu belirledi, hem de ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesine neden oldu.

Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

Bu gol sonrası Türk basınında manşetleri Pelkas süslerken, Yunanistan'da da yıldız fubolcu gündeme oturmayı başardı.

Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

"TAKIMINI ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA TUTUYOR"
Yunan basını, Pelkas'ın golünü ve 'nin şampiyonluk mücadelesini satırlarına aktarırken, övgü dolu sözler sarf etti.

Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

Zougla.gr, konu ile ilgili yazdığı haberde, "Dimitrios Pelkas, güzel bir golle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda canlı tıttı. Kanarya'nın golü 57. dakikada geldi ve onlar, Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi. PAOK'un eski yıldızı maçın liderlerinden biriydi ve 90 dakika sahada kaldı." dedi.

Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

"SPİKERİ ÇILGINA ÇEVİRDİ"
Öte yandan Pelkas'ın golü sonrası spikerin gol anonsuna değinilirken, "Pelkas'ın golü Türk spikeri çılgına çevirdi" başlığı atıldı.

Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

TAM BİR MAESTRO
, bu sezon 'nin en kilit oyuncularından biri oldu. Yunan yıldız hem attı, hem attırdı.

Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

Pelkas, bu sezon 6 kez rakip ağları havalandırdı. Sarı lacivertlilerin bu konuda en skorer 2. ismi oldu.

Yunanistan'da gündem Fenerbahçe ve Pelkas! "Çılgına çevirdi..."

Bununla beraber , formasıyla 8 asiste imza attı ve bu konuda da sarı lacivertlilerin en başarılı 2. oyuncusu oldu.

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