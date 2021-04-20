Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferi bitirdi! O genç yetenek...

transferi bitirdi! O genç yetenek...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, sezon sonunda kadrosuna dahil edeceği isimler için çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir operasyonu tamamladı. Buna göre Kanarya, Kasımpaşa'da forma giyen 'ı transfer etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 11:28
Fenerbahçe transferi bitirdi! O genç yetenek...

Sabah gazetesi muhabiri Volkan Demir, 'nin yeni transferini açıkladı... A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında konuşan Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ve U19 Milli Takımı'nın sol beki 'ın transferini bitirdiğini söyledi.

BU SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ
Volkan Demir, Galatasaray'la da ismi anılan oyuncunun 50 bin Euro'luk yetiştirme bedeliyle Sarı-Lacivertliler'in yolunu tutacağını duyurdu.

19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp bu sezon Kasımpaşa'da hiçbir Süper Lig mücadelesinde forma giymedi.

SON DAKİKA