Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan Başakşehir maçında kariyer rekoru kırdı!

Son dakika spor haberleri: 'de maçında kariyer rekoru kırdı!

ve 'ın önemli isimlerinden , Medipol maçında da performansıyla alkış topladı. Sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı maçta sahada basmadık yer bırakmayan 26 yaşındaki futbolcu kariyer rekorunu kırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 09:38 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 09:40
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan Başakşehir maçında kariyer rekoru kırdı!

'nin yıldız futbolcusu , Medipol maçındaki performansıyla göz doldurdu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan Başakşehir maçında kariyer rekoru kırdı!

Mücadeleyi 2-1 galip tamamlayan sarı-lacivertlilerde 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 asistle farkını konuşturdu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan Başakşehir maçında kariyer rekoru kırdı!

KARİYER REKORUNU KIRDI!
Sezonun formda ismi , Szalai ve Pelkas'a yaptığı servisler sonrası asist sayısını 9'a çıkardı ve Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan Başakşehir maçında kariyer rekoru kırdı!

, Süper Lig'deki 9 asistinin yanında attığı 5 golle takımına katkı sağladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan Başakşehir maçında kariyer rekoru kırdı!

Sarı-lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere ve Rusya ekiplerinin radarında bulunuyor.

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