Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

Son dakika transfer haberi: 'den 'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Gelecek sezon için forvet arayışlarını sıklaştıran , 'ın da gündeminde olan yıldız futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 13:41
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

Sarı-lacivertliler Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş'ün golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 'ı takibini sürdürdü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

, Süper Lig'in 35. haftasında 'ın 2 puan kaybetmesinin ardından deplasmanda Medipol Başakşehir ile çok önemli bir maça çıkacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

Emre Belözoğlu ve öğrencileri karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp puan farkını 2'ye indirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

'de sezon sonunda tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

Son 2 senedir yarışın bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler bu yıl mutlu sona ulaşmanın peşinde.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

Son kez Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takım olmak isteyen bu nedenle transfer çalışmalarına da başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

GOLCÜ ARIYOR

'de öncelik ise golcü transferi. Bu sezon kadroya katılan isimlerden yeterince verim alamayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDE

İngiliz basını 'ın da listede olduğu Benteke için 'nin girişimlerini sıklaştırdığını yazdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile geçirdiği 5 sezonun ardından Benteke takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

Yıldız futbolcu ile West Bromwich'in yanı sıra ve 'nin de temasta olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

Haberde 'ın listesinde olan Belçikalı golcü için 'nin ciddi adımlar attığı yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Benteke için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağı iddia edildi.

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