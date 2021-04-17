Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş'ün golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.
Kanarya, Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'ın 2 puan kaybetmesinin ardından deplasmanda Medipol Başakşehir ile çok önemli bir maça çıkacak.
Emre Belözoğlu ve öğrencileri karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp puan farkını 2'ye indirmek istiyor.
Fenerbahçe'de sezon sonunda tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.
Son 2 senedir yarışın bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler bu yıl mutlu sona ulaşmanın peşinde.
Son kez Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takım olmak isteyen Fenerbahçe bu nedenle transfer çalışmalarına da başladı.
GOLCÜ ARIYOR
Fenerbahçe'de öncelik ise golcü transferi. Bu sezon kadroya katılan isimlerden yeterince verim alamayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDE
İngiliz basını Beşiktaş'ın da listede olduğu Benteke için Fenerbahçe'nin girişimlerini sıklaştırdığını yazdı.
İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile geçirdiği 5 sezonun ardından Benteke takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Yıldız futbolcu ile West Bromwich'in yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de temasta olduğu iddia edildi.
Haberde Beşiktaş'ın listesinde olan Belçikalı golcü için Fenerbahçe'nin ciddi adımlar attığı yazıldı.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin Benteke için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağı iddia edildi.