Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın forvet çalımı! İşte anlaşma detayları...

Son kez Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takım olmak isteyen Fenerbahçe bu nedenle transfer çalışmalarına da başladı.

GOLCÜ ARIYOR Fenerbahçe'de öncelik ise golcü transferi. Bu sezon kadroya katılan isimlerden yeterince verim alamayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.