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Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den 'yerli' harekatı! İşte o isimler

'de lider 'ın arkasında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler transfer planını da yeni yabancı kuralına göre hazırladı. Kadrosunda , , ve gibi yerli ve gelecek vadeden isimler bulunan Kanarya başta olmak üzere transferde yine genç ve yerli futbolculara yönelecek. İşte o isimler... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den 'yerli' harekatı! İşte o isimler

Fenerbahçe lig yarışını sürdürürken gelecek sezonun hazırlıklarını da yapıyor. A Takım Futbol Direktörü , geçen sezon düşmesi beklenen ancak pandemi dolayısıyla ertelenen yabancı sayısına uygun olarak hareket ediyor. Takımlar önümüzdeki sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayıp 11'ini kadroya 8'ini ise ilk 11'e yazabilecek. Bu sayı bir sonraki sezon 7'ye sonrasında ise 6'ya kadar inecek. Son Gaziantep maçında tam 7 Türk futbolcuya görev veren sarı-lacivertliler kadrodaki yerli oyuncu sayısını yaz transfer döneminde artırmayı hedefliyor.

GENÇ YETENEKLER YAKIN TAKİPE ALINDI

Bu nedenle ülke çapında birçok genç futbolcu yakından takip ediliyor. Sabah'ın haberine göre , gibi sözleşmesi sona eren Türk futbolcular ile de yakından ilgileniliyor. Bunun yanı sıra 'nden , Ümraniye'den , 'dan 'ın da yakından ilgilendiği gibi 20 yaşaltı gelecek vaat eden isimler izlettiriliyor.

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