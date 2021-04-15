Altay’dan Ramazan kolisi

Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır doğum gününde ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi gönderirken, futbolcu arkadaşlarını da yardım yapmaya davet etti. Burak’tan Sosa’ya birçok isme çağrı yapan Altay’a ilk olarak Kayserispor forması giyen tecrübeli golcü İlhan Parlak alkış ile karşılık verdi. Genç file bekçisi bu sezon 32 maça çıkarken 30 golü kalesinde gördü. 10 maçta ise kalesini gole kapattı.
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır doğum gününde ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi gönderirken, futbolcu arkadaşlarını da yardım yapmaya davet etti. Burak'tan Sosa'ya birçok isme çağrı yapan Altay'a ilk olarak Kayserispor forması giyen tecrübeli golcü İlhan Parlak alkış ile karşılık verdi. Genç file bekçisi bu sezon 32 maça çıkarken 30 golü kalesinde gördü. 10 maçta ise kalesini gole kapattı.