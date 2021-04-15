Haberler Fenerbahçe Altay’dan Ramazan kolisi

Altay’dan Ramazan kolisi

’nin başarılı kalecisi doğum gününde ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi gönderirken, futbolcu arkadaşlarını da yardım yapmaya davet etti. Burak’tan Sosa’ya birçok isme çağrı yapan Altay’a ilk olarak forması giyen tecrübeli golcü alkış ile karşılık verdi. Genç file bekçisi bu sezon 32 maça çıkarken 30 golü kalesinde gördü. 10 maçta ise kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Altay’dan Ramazan kolisi
'nin başarılı kalecisi doğum gününde ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi gönderirken, futbolcu arkadaşlarını da yardım yapmaya davet etti. Burak'tan Sosa'ya birçok isme çağrı yapan Altay'a ilk olarak forması giyen tecrübeli golcü alkış ile karşılık verdi. Genç file bekçisi bu sezon 32 maça çıkarken 30 golü kalesinde gördü. 10 maçta ise kalesini gole kapattı.
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