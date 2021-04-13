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Son dakika spor haberleri: 'den 'a dev bağış!

'nin yıldız futbolcusu , futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcu, son olarak 'ın "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun !" sloganıyla yürütülen kampanyasına 100.000 euro bağışladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 13:44
Son dakika spor haberleri: Mesut Özil'den Kızılay'a dev bağış!

Dünyanın en tanınmış futbolcularından , futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Özil, bu kez de 'ın "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun !" sloganıyla yürütülen kampanyasına 100.000 euro bağışladı. Özil'in bağışı Türk Kızılay'ın düzenlediği "Dayanışma ve Teşekkür" programında açıklandı. Aynı programda hayırsever vatandaşlar Kızılay'a 6 saat içinde 51.1 milyon lira bağış yapmıştı.

128 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Özil'in yaptığı bağıştan 128 bin ihtiyaç sahibi faydalanacak. Bu destek sayesinde Türkiye'de 2800 adet, 'da 1000 adet, 'daki mülteci kamplarında 750 adet Ramazan gıda kolisi dağıtılacak. 'teki yetimhanelerde ve 'da 30 gün boyunca iftar yemeği verilecek. Özil'in yaptığı bağışla çocuklar için oyuncak da dağıtılacak.

Başkanı Dr. , "Ülkemiz başta olmak üzere Somali'den 'ye on binlerce insanın yüzünü güldüren, gururumuz Özil, Türk Kızılay'ın iyilik çemberini her yıl büyütüyor. Yaptığı bağışlar sayesinde aşevlerinde binlerce insanımız fayda gördü, gıda kolisi gönderilen binlerce ihtiyaç sahibinin yüzleri güldü… Her yıl olduğu gibi Özil gibi nice hayırsever kahramanlarımızı, iyi insanlarımızı bu Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, onların sevinci ve umudu olmaya davet ediyoruz" dedi.

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