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Son dakika spor haberleri: 'de depremi! Yollar ayrılıyor

3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Başkanı sezon sonu büyük ihtimal ile yolları ayıracak. Yabancı teknik adam ve yabancı sportif direktör görev alacak. Teknik ekipte yer alan herkesle vedalaşılacak. Yeni bir transfer hamlesiyle kadroda çok önemli revizyon yapılacak. Fenerbahçe’nin bir kez daha kasasından milyon euro’lar çıkacak. Teknik heyetten 5, mevcut kadrodan ise 11 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 23:43 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 00:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kaldı. Başkan bir kez daha operasyon için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Takvim'in haberine göre, haziran ayında 3 yıl daha başkan seçilmeye hazırlanan başarısızlığın faturasını yine teknik heyet ve futbolculara kesmeyi planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

EĞER BİR MUCİZE YAŞANMAZSA…
Başkan Koç eğer bir teknik adamlık mucizesi yaşanmazsa ile sezon sonunda yolları ayıracak. Yabancı bir hoca ve yabancı bir sportif direktör ile anlaşma sağlanacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

VOLKAN VE AURELIO DA GİDECEK
Alınan bilgilere göre teknik ekipteki herkese veda edilecek. Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio'nun görevine son verilecek. İdari koordinatör Selçuk Şahin'e de 'güle güle' denilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

YENİDEN KADRODA REVİZYON
3 yılda 50 transfer yapıp tam 2 milyar lira harcayan ancak başarı kazanamayan Koç sezon sonunda yine kadroda önemli bir revizyon yapacak. Transfere için milyon euro'lar harcanacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

YÖNETİMİNİ DE DEĞİŞTİRECEK
seçime yeni bir yönetimle girmeye de hazırlanıyor. Koç'un Selahattin Baki, Sertaç Komşuoğlu ve Metin Sipahioğlu dışındaki isimlere yeni dönemde çalışmayacağı ifade ediliyor.

İşte Fenerbahçe'de gönderilecek isimler...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

FUTBOLCULAR
Harun Tekin

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Tisserand

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Lemos

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Filip Novak

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Gustavo

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Samatta

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Papiss Cisse

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Mame Thiam

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Diego Perotti

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Volkan Demirel

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Aurelio

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Selçuk Şahin

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Volkan Ballı

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