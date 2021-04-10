Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Yollar ayrılıyor

Fenerbahçe son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kaldı. Başkan Ali Koç bir kez daha operasyon için düğmeye bastı.





Takvim'in haberine göre, haziran ayında 3 yıl daha başkan seçilmeye hazırlanan Ali Koç başarısızlığın faturasını yine teknik heyet ve futbolculara kesmeyi planlıyor.