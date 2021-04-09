Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e gönderme! "Ciddiye almıyoruz"

'den 'e gönderme! "Ciddiye almıyoruz"

’yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:37 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e gönderme! "Ciddiye almıyoruz"
, "Taraftarlarımızın Dikkatine Sunarız" başlığıyla yayınladığı sert bir açıklamayla, Başkanı 'i hedefine aldı. Başkan Cengiz, Kemerburgaz Tesisleri'nin lansmanında 1959 yılı öncesi şampiyonluklara ilişkin açıklamalar yaptığı sırada "İki tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil, baştadır. Tarihten uzak insanların, iflas etmiş tüccarların şeyi gibi karıştırması. Dün galip geldiler iki gündür suskunlar" sözleriyle Fenerbahçeli yöneticiler ve 'yi eleştirmişti.

HADSİZ VE ÜSLUPSUZCA
Resmi sitedeki açıklamada, Başkan Cengiz'e makamına istinaden cevap verilmeyeceği vurgulanırken, özetle şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde üst üste ve dün (önceki gün) kulübümüzü, yöneticilerimizi, camiamızı hedef alarak yapılan seviyesiz açıklamaları ve buna tepkileri yakinen takip ediyor, anlayışla karşılıyoruz. Hadsiz ve üslupsuzca ısrarla Fenerbahçe'yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi olan kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz."
SON DAKİKA