Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e gönderme! "Ciddiye almıyoruz"

HADSİZ VE ÜSLUPSUZCA
Resmi sitedeki açıklamada, Başkan Cengiz'e makamına istinaden cevap verilmeyeceği vurgulanırken, özetle şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde üst üste ve dün (önceki gün) kulübümüzü, yöneticilerimizi, camiamızı hedef alarak yapılan seviyesiz açıklamaları ve buna tepkileri yakinen takip ediyor, anlayışla karşılıyoruz. Hadsiz ve üslupsuzca ısrarla Fenerbahçe'yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi olan kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz."