Sarri kararını verdi

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından gelecek sezon öncesi en çok gündeme gelen teknik direktör Maurizio Sarri'ydi. İtalyan gazeteci Ciro Venerato, 62 yaşındaki teknik adamla görüştüğünü belirterek, "Fenerbahçe'den Sarri'ye bir teklif gitmemiş. Sarri'nin böyle bir tekliften haberi yok. Eski kulübü Juventus'tan da 2022'ye kadar maaş almaya devam edecek. Şu ana kadar yurt dışından gelen tüm teklifleri reddetti ve İtalya'da kalmaya karar verdi" dedi. Bu arada İtalyan hocanın gelecek sezon Roma'nın başına geçme ihtimalinin yüksek olduğu da ifade edildi.