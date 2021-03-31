Sosyal medyada gündem 28!

TFF'nin kabul etmesi halinde şampiyonluk sayısı 19'dan 28'e çıkacak olan sarı-lacivertliler, formasında 5 yıldız sahibi olacak. 12. adam, yaptığı payşımlarda federasyonu da etiketleyip, kısa sürede kararın çıkmasını istiyor.