Haberler Fenerbahçe Sosyal medyada gündem 28!

Sosyal medyada gündem 28!

, 'na () 1959 öncesi şampiyonlukların tescillenmesi için başvuruda bulunurken, taraftarlar da sosyal medyada binlerce paylaşımda bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:55 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Sosyal medyada gündem 28!

'nin kabul etmesi halinde şampiyonluk sayısı 19'dan 28'e çıkacak olan sarı-lacivertliler, formasında 5 yıldız sahibi olacak. 12. adam, yaptığı payşımlarda federasyonu da etiketleyip, kısa sürede kararın çıkmasını istiyor.

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