TFF'nin kabul etmesi halinde şampiyonluk sayısı 19'dan 28'e çıkacak olan sarı-lacivertliler, formasında 5 yıldız sahibi olacak. 12. adam, yaptığı payşımlarda federasyonu da etiketleyip, kısa sürede kararın çıkmasını istiyor.
Sosyal medyada gündem 28!
Fenerbahçe Yönetimi, Futbol Federasyonu'na (TFF) 1959 öncesi şampiyonlukların tescillenmesi için başvuruda bulunurken, taraftarlar da sosyal medyada binlerce paylaşımda bulunuyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:55 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50