Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

İTALYA DIŞINA ÇIKMAYACAK

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise eski kulübü Juventus'tan sözleşmesinin son tarihi olan 2022'ye kadar maaş almaya devam edecek olan Maurizio Sarri'nin, halihazırda bir gelecek değerlendirmesi yaptığını belirtti. Sarri, şu ana kadar yurtdışından gelen tüm teklifleri reddetti ve İtalya içinde kalma konusunda kararını verdi.

SARRI İÇİN EN BÜYÜK ADAY ROMA!

Pedula'ya göre Sarri için en büyük aday Roma. Roma Kulübü, teknik direktör Paulo Fonseca'nın kulübü ve hedeflerini küçümseyen sözlerinden, yaklaşımından rahatsız. Başkent kulübü, sezon sonunda Fonseca ile yollarını ayıracak ve Sarri ile devam etmeye çalışacak.