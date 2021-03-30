Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

Son dakika spor haberleri: 'ye cevabı!

Sezon sonuna kadar teknik sorumlu görevinde 'nun olacağı 'de gelecek sezon takımın başına getirilecek isim merak ediliyor. Birçok ismin gündeme geldiği sarı-lacivertlilerde iddiası olay oldu. Yönetimin İtalyan teknik adamla görüşme sağladığının öne sürülmesi bomba etkisi yaratırken konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 14:34 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 14:39
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

'nin 'yle görüştüğüne dair çıkan haberlere İtalya'dan cevap geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

Sarı-lacivertlilerde saha içinde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilirken iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

Bulut'un yerine sezon sonuna kadar 'nu teknik sorumlu görevine getiren Kanarya'da yeni sezonda takımın başında olacak isim merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

Birçok isim gündeme gelirken 'nin dünyaca ünlü teknik adam ile görüştüğü öne sürülmüştü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

İDDİALAR YALANLANDI!
İtalya'dan gelen haberlere göre durumun böyle olmadığı ve söz konusu Sarri iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

Napolili gazeteci Ciro Venerato, Radio Kiss Kiss Napoli'ye yaptığı açıklamada, "Haberleri okur okumaz Sarri ile görüşmeye çalıştım. Benim öğrendiğime göre Sarri'ye böyle bir teklif hiçbir zaman gitmemiş, 'nin teklif yaptığından Sarri'nin haberi yok." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

İTALYA DIŞINA ÇIKMAYACAK
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise eski kulübü Juventus'tan sözleşmesinin son tarihi olan 2022'ye kadar maaş almaya devam edecek olan 'nin, halihazırda bir gelecek değerlendirmesi yaptığını belirtti. Sarri, şu ana kadar yurtdışından gelen tüm teklifleri reddetti ve İtalya içinde kalma konusunda kararını verdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

SARRI İÇİN EN BÜYÜK ADAY ROMA!
Pedula'ya göre Sarri için en büyük aday Roma. Roma Kulübü, teknik direktör Paulo Fonseca'nın kulübü ve hedeflerini küçümseyen sözlerinden, yaklaşımından rahatsız. Başkent kulübü, sezon sonunda Fonseca ile yollarını ayıracak ve Sarri ile devam etmeye çalışacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

Roma'nın teklifi ve kadrosu, Sarri'ye sunulan en cazip teklif. Ancak, Fiorentina'nın da çok büyük bütçe ve hedeflerle İtalyan antrenörü zorluyor. Birkaç gün içerisinde Fiorentina'nın sahibi Rocco Commisso ile görüşecek olan Sarri, bu toplantı sonrası daha net görüşe sahip olacak.

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