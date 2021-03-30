Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Maurizio Sarri cevabı!

Fenerbahçe'nin Maurizio Sarri'yle görüştüğüne dair çıkan haberlere İtalya'dan cevap geldi.
Fenerbahçe'nin Maurizio Sarri'yle görüştüğüne dair çıkan haberlere İtalya'dan cevap geldi.
Sarı-lacivertlilerde saha içinde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilirken iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Bulut'un yerine sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu teknik sorumlu görevine getiren Kanarya'da yeni sezonda takımın başında olacak isim merak konusu oldu.
Birçok isim gündeme gelirken Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adam Maurizio Sarri ile görüştüğü öne sürülmüştü.
İDDİALAR YALANLANDI!
İtalya'dan gelen haberlere göre durumun böyle olmadığı ve söz konusu Sarri iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Napolili gazeteci Ciro Venerato, Radio Kiss Kiss Napoli'ye yaptığı açıklamada, "Haberleri okur okumaz Sarri ile görüşmeye çalıştım. Benim öğrendiğime göre Sarri'ye böyle bir teklif hiçbir zaman gitmemiş, Fenerbahçe'nin teklif yaptığından Sarri'nin haberi yok." ifadelerini kullandı.
İTALYA DIŞINA ÇIKMAYACAK
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise eski kulübü Juventus'tan sözleşmesinin son tarihi olan 2022'ye kadar maaş almaya devam edecek olan Maurizio Sarri'nin, halihazırda bir gelecek değerlendirmesi yaptığını belirtti. Sarri, şu ana kadar yurtdışından gelen tüm teklifleri reddetti ve İtalya içinde kalma konusunda kararını verdi.
SARRI İÇİN EN BÜYÜK ADAY ROMA!
Pedula'ya göre Sarri için en büyük aday Roma. Roma Kulübü, teknik direktör Paulo Fonseca'nın kulübü ve hedeflerini küçümseyen sözlerinden, yaklaşımından rahatsız. Başkent kulübü, sezon sonunda Fonseca ile yollarını ayıracak ve Sarri ile devam etmeye çalışacak.
Roma'nın teklifi ve kadrosu, Sarri'ye sunulan en cazip teklif. Ancak, Fiorentina'nın da çok büyük bütçe ve hedeflerle İtalyan antrenörü zorluyor. Birkaç gün içerisinde Fiorentina'nın sahibi Rocco Commisso ile görüşecek olan Sarri, bu toplantı sonrası daha net görüşe sahip olacak.