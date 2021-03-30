Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

Son dakika spor haberi: ısrar etmişti! 'ye yıldız isimden iyi haber

Son dakika spor haberi... Sezon başında transfer listesinin üst sıralarında bulunan ancak transferinde mutlu sona ulaşılamayan ve 'nin yolunu tutan için yeni gelişmeler yaşanıyor... Şu sıralar ekibi 'da forma giyen ancak beklentilerin altında kalan Sarr'ın satılması gündemde. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 19:06
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

Yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren kulüplerin başında gelen F.Bahçe'de, gündeme gelen isimlerden biri de Fransız oyuncu olmuştu.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

Sarr transferi çok konuşulmasına ve istenmesine rağmen yaşanan pürüzler sonrası gerçeklezken, Fransız savunmacı İngiltere ekiplerinden 'nin yolunu tutmuştu.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

Bu transferi en çok isteyen isimlerin başında ise dönemin sportif direktörü olan şu an ise teknik sorumluluk görevini üstelenen 'ydu. Belözoğlu'nun Sarr ısrarı sürerken, transfere dair 'de sarı-lacivertlileri sevindirecek gelişmeler yaşandı.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

Yaz transfer döneminde kontratı bittikten sonra Nice'ten ayrılarak bonservis bedeli ödenmeden 'nin yolunu tutan 22 yaşındaki stoper, İngiliz ekibinden 'ya kiralanmıştı. basınından Record'da yer alan habere göre Sarr, Porto'da göze giremedi.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

Sezonun geri kalanında tüm kulvarlarda 20 kez forması giyen Sarr, Porto'nun göndereceği isimler arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

Fransız oyuncunun yeterli olmadığına karar veren kulübü, 22 yaşındaki futbolcuyu 'ye geri gönderecek.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

Hem stoper hem de sol bek bölgesinde oynayabilen Sarr için ise 'nin yeniden devreye girebileceği aktarıldı. Devre arası alınan Szalai'den çok memnun olan sarı-lacivertliler, diğer stoperler Lemos ve Tisserand'ı ise göndermenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

, yaz transfer döneminde alamadığı Sarr için yeniden devreye girebilir.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

Thomas Tuchel yönetiminde çıkışa geçen 'nin de Sarr'ı oynayabileceği bir takıma kiralamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

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