Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ısrar etmişti! Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber

Yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren kulüplerin başında gelen F.Bahçe'de, gündeme gelen isimlerden biri de Fransız oyuncu Malang Sarr olmuştu.
Yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren kulüplerin başında gelen F.Bahçe'de, gündeme gelen isimlerden biri de Fransız oyuncu Malang Sarr olmuştu.
Sarr transferi çok konuşulmasına ve istenmesine rağmen yaşanan pürüzler sonrası gerçeklezken, Fransız savunmacı İngiltere ekiplerinden Chelsea'nin yolunu tutmuştu.
Bu transferi en çok isteyen isimlerin başında ise dönemin sportif direktörü olan şu an ise teknik sorumluluk görevini üstelenen Emre Belözoğlu'ydu. Belözoğlu'nun Sarr ısrarı sürerken, transfere dair Portekiz'de sarı-lacivertlileri sevindirecek gelişmeler yaşandı.
Yaz transfer döneminde kontratı bittikten sonra Nice'ten ayrılarak bonservis bedeli ödenmeden Chelsea'nin yolunu tutan 22 yaşındaki stoper, İngiliz ekibinden Porto'ya kiralanmıştı. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Sarr, Porto'da göze giremedi.
Sezonun geri kalanında tüm kulvarlarda 20 kez Porto forması giyen Sarr, Porto'nun göndereceği isimler arasında yer alıyor.
Fransız oyuncunun yeterli olmadığına karar veren Portekiz kulübü, 22 yaşındaki futbolcuyu Chelsea'ye geri gönderecek.
Hem stoper hem de sol bek bölgesinde oynayabilen Sarr için ise Fenerbahçe'nin yeniden devreye girebileceği aktarıldı. Devre arası alınan Szalai'den çok memnun olan sarı-lacivertliler, diğer stoperler Lemos ve Tisserand'ı ise göndermenin hesaplarını yapıyor.
Emre Belözoğlu, yaz transfer döneminde alamadığı Sarr için yeniden devreye girebilir.
Thomas Tuchel yönetiminde çıkışa geçen Chelsea'nin de Sarr'ı oynayabileceği bir takıma kiralamaya sıcak baktığı belirtiliyor.
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