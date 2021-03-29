Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Fatih Terim ve Sergen Yalçın ülke futboluna büyük hizmet etmiş kişilerdir. Çok büyük saygı duyuyorum onlara. Ben bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak istiyorum. Bunu daha önce Ali Koç'a söylemiştim. Ne görev verildiyse ona Benim hedeflerim, hayallerim çok büyük. Bunun için çok çalışacağım. Gayret edeceğim. Ne görev verildiyse onun için elimden geleni yaparım.

Her ihtimal var. 10 maç var. Her puana talibiz. Bu takım çok iyi. Arada 5 puan var. Beşiktaş'ın eksik maçı var. Oynanmamış bir maçı 3 puan olarak hesaplamıyorum. İşimiz kolay değil. Hiç çekinmeden, bildiğimiz yolda, inandığımız değerlerle, Fenerbahçe'nin genlerine daha uygun ve daha hitap eden bir oyun oynatmaya çalışacağız.