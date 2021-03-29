Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Sezon başında bir planlama yapıyorsunuz. Sezon başına gittiğinizde Vedat'ın gidişiyle birlikte elimizde bir Allahyar kaldı. Allahyar gidince yeni oyuncular geldi. Samatta, Premier Lig'e gitmiş, Belçika'da 8 ay önce 30 küsür gol attı. Aston Villa'da istediği ortamı bulamadı. Herkesin istediği bir oyuncuydu. Cisse, bu ligde 20 golün üstünde attı. Vedat 20'nin altında kaldı ama 17-18 artı bonuslarla sattık. Planlama yaparken mevcut ligin üstünden gittik. Futbolda bazen hesaplar tutmaz, iki artı iki dört etmez. Bazen beklentilerin üstünde katkı veren olur, bazen beklersiniz katkı alamazsınız. Hatalarımız var ama iyi bir takım kurduk. Bu takım oyunsal anlamda, özellikle iç saha performansıyla daha da gelişebilir. Ona göre çalışmalar yapıyoruz. Biraz daha topa sahip, sahip olurken ritmi ayarlayan, topu kaptırınca anında reaksiyon veren, tekrar kazanacağını hissettiren bir takım inşa etmek istiyoruz. 10 hafta var. 1 ay 5 güne sıkışacak. İşimiz kolay değil. Hiç çekinmeden başaracağımıza inanıyoruz. Her türlü sorumluluğu da alacağız.
Corona virüsü (koronavirüs) olan iki hocamız var. Selçuk Şahin'i mecburen aşağı indirdik. Öyle bir durum var. Saha içinde futbolcu olarak da kullandık. Volkan, Selçuk, ben ne görev verilirse yaparız Fenerbahçe'de. Bir kulübün hiyerarşisi olması gerektiği gibi ancak biz aynı ruhla Fenerbahçe'ye hizmet edeceğiz.
Fenerbahçe bize 'Gel' dedi geldik, 'Git' dedi gittik. Hiç problem etmedik. Biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'nin kıymetini bilen herkes ekibimde olsun istiyorum. Yurt dışından 1 kişi aramıza katılacak. Türkiye Ligi'ni tanıyan 1 kişi daha ekibimize katılacak. En yakın sürede açıklacağız.