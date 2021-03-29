Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Teknik Sorumlusu 'ndan ve sözleri!

Teknik Sorumlusu , yeni görevi sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu açıklamasında, " ve ülke futboluna büyük hizmet etmiş kişilerdir. Çok büyük saygı duyuyorum onlara. Ama benim hedeflerim daha büyük." dedi. İşte konuşmanın tamamı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:08
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Milli takımımızın göstermiş olduğu bu büyük başarı, arkadaşlarımı, kardeşlerimi, Şenol Hocamı, milli takım yetkililerini tebrik ediyorum. Yüzümüzü güldürdüler. Avrupa'dan sonra Dünya Kupası bu jenerasyona yakışır. Bu milli takımda oynamak çok zor. Çok iyi oynuyorlar. Bu milli takımda oynayamazdım.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Erol Bulut Hocamıza burada vermiş olduğu hizmetler, takımımızın bu noktaya gelmesi için çok çalışkan ruhuyla göstermiş olduğu iradeden ötürü teşekkür ediyorum. Onunla çalışmak keyifliydi, önemli bir tecrübeydi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum saha içinde. 10 haftayı en iyi şekilde, 'nin her maçında futbolcuyken nasıl mücadele ettiysem, sportif direktörlükte günümün tamamını adadıysam, böyle devam edeceğim. Zekam ve kalbimle Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Teknik direktörlüğün dinamikleri farklı. Oyuncularla daha yakın olmam gerekiyor. 10 hafta sonra planım Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek, ümit vermek, camiadaki 7 senedir süren sıkıntılı olan ortamı dağıtmak. Tek hayalim bu.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

30 haftanın oturmuş bir şablonu var. Olumlu olumsuz bize ne kattığını değerlendiriyor içerideki arkadaşlarla. Oyunun bize kattığı değerler var. İç saha performansı üzerinden geliştirmemiz gereken noktalar var. Başkanımız bu görevi verdikten sonra iç saha performansı üzerine daha çok çalışacağız. Özellikle topu kaptırdıktan sonraki oyun için çalışmalarımız olacak.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Erol Bulut'un 'si, Emre'nin Fenerbahçe'si, herhangi bir teknik direktörün Fenerbahçe'si değil, gönül veren herkesin Fenerbahçesidir. Herkesin futbol değerlendirmesi vardır. Ben bu ligde en uzun süre futbol oynayan oyuncusu olarak futbolcuyken geliştirmek istediğim özelliklerimi onlara anlatacağım.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

ve ülke futboluna büyük hizmet etmiş kişilerdir. Çok büyük saygı duyuyorum onlara. Ben bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak istiyorum. Bunu daha önce Ali Koç'a söylemiştim. Ne görev verildiyse ona Benim hedeflerim, hayallerim çok büyük. Bunun için çok çalışacağım. Gayret edeceğim. Ne görev verildiyse onun için elimden geleni yaparım.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Her ihtimal var. 10 maç var. Her puana talibiz. Bu takım çok iyi. Arada 5 puan var. Beşiktaş'ın eksik maçı var. Oynanmamış bir maçı 3 puan olarak hesaplamıyorum. İşimiz kolay değil. Hiç çekinmeden, bildiğimiz yolda, inandığımız değerlerle, 'nin genlerine daha uygun ve daha hitap eden bir oyun oynatmaya çalışacağız.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

çok büyük bir değer. Sayın Başkanımız çok cefakarca elini taşın altına sokuyor. Erol Hoca benim eski arkadaşım. Hocalığımı yaptı Başakşehir'de. Biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Maç biter. Biz değerlendirmelerimizi hayata, aileye, futbola dair yaparız. Burada futbolla alakalı tek yönetici benim. Kendisiyle bugüne kadar tercihlerle, dizilişlerle ilgili bir teknik adam için rahatsız edici şekilde konuşmayacağımı Erol Hoca bilir. Ben bunu kendime zul bilirim. Başkanımız, Erol Hoca'nın işine karışacak şekilde hal ve tavır göstermemiştir. Fenerbahçe'de şampiyonluklar yetmez. Ben bunları birebir yaşadım. Elimizden geldiğince Erol Hoca'ya en iyi şartları sağlamaya çalıştık. Hiç kimse kimsenin işine karışmadı. Bu Erol Hoca'ya da hakarettir. İyi bir teknik adam, işine kimseyi karıştırtmaz. Erol Hoca'nın eline gelen kağıda vakıf değilim. Erol Hoca'nın ekibinden birinin bilgilendirmesidir. Erol Hoca aksine müsaade etmez.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Sezon başında bir planlama yapıyorsunuz. Sezon başına gittiğinizde Vedat'ın gidişiyle birlikte elimizde bir Allahyar kaldı. Allahyar gidince yeni oyuncular geldi. Samatta, Premier Lig'e gitmiş, Belçika'da 8 ay önce 30 küsür gol attı. Aston Villa'da istediği ortamı bulamadı. Herkesin istediği bir oyuncuydu. Cisse, bu ligde 20 golün üstünde attı. Vedat 20'nin altında kaldı ama 17-18 artı bonuslarla sattık. Planlama yaparken mevcut ligin üstünden gittik. Futbolda bazen hesaplar tutmaz, iki artı iki dört etmez. Bazen beklentilerin üstünde katkı veren olur, bazen beklersiniz katkı alamazsınız. Hatalarımız var ama iyi bir takım kurduk. Bu takım oyunsal anlamda, özellikle iç saha performansıyla daha da gelişebilir. Ona göre çalışmalar yapıyoruz. Biraz daha topa sahip, sahip olurken ritmi ayarlayan, topu kaptırınca anında reaksiyon veren, tekrar kazanacağını hissettiren bir takım inşa etmek istiyoruz. 10 hafta var. 1 ay 5 güne sıkışacak. İşimiz kolay değil. Hiç çekinmeden başaracağımıza inanıyoruz. Her türlü sorumluluğu da alacağız.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Corona virüsü (koronavirüs) olan iki hocamız var. Selçuk Şahin'i mecburen aşağı indirdik. Öyle bir durum var. Saha içinde futbolcu olarak da kullandık. Volkan, Selçuk, ben ne görev verilirse yaparız 'de. Bir kulübün hiyerarşisi olması gerektiği gibi ancak biz aynı ruhla Fenerbahçe'ye hizmet edeceğiz.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

bize 'Gel' dedi geldik, 'Git' dedi gittik. Hiç problem etmedik. Biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'nin kıymetini bilen herkes ekibimde olsun istiyorum. Yurt dışından 1 kişi aramıza katılacak. Türkiye Ligi'ni tanıyan 1 kişi daha ekibimize katılacak. En yakın sürede açıklacağız.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Sportif direktörlük deyince akla hemen yeni transferler, hocalar geliyor. Bu pozisyonun içinde finansal, hukuksal sorumluluklar var. Şu an sahaya dahil olmakla beraber oraya da devam edeceğim. Hukuksal olarak davalar, menajerlerle anlaşmalar, bizden beklentileri olan oyuncu-menajer ilişkilerine dayalı problemler var. Önümüzdeki kadronun oluşturulmasında, maaşların düşürülmesinde görevim devam edecek. Elimden geldiğinde bir sonraki sezonun yüzde 80'ini inşa etmiştik. Bu takım, biz oluruz olmayız ama ufak dokunuşlarla ligi sonuna kadar devam ettirecektir. Biz sahada işimizi yapacağız ama aynı zamanda sportif direktörlük görevim devam edecek.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim ve Sergen Yalçın sözleri!

Ligin son 10 haftası. Başkanımız ve yönetimimizle değerlendirince bunu uygun gördüler. Kendileri bana bu görevi tebliğ ettiler. Bizden yana elimizden ne geliyorsa yapacağız. Benim 10 haftayı planlamaktan başka düşüncem yok. Biz bunu düşünüyoruz. Başka bir şeye konsantre olmak istemiyorum. İstememeliyiz de Fenerbahçelileri mutlu etmek adına. Beklentim 1-2 tane daha ekibime eklenti olacak. İsmail Hoca, birlikte 3 Temmuz'u yaşadık. Ersun Hoca zamanında birinci antrenörlük yaptı. Değerli ağabeyimdir. Ben veya yönetim görüşmedi. Erzurum'dan ayrılmasıyla alakalı bilgimiz yok.

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