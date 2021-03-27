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Son dakika spor haberleri: 'nin gündemindeki İspanyolca öğrenmeye başladı

İsmi ile anılan Teknik Direktörü 'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. basını, 'den sonra 'ndaki görevinden ayrılacak olan ünlü teknik adamın yeni adresinin olacağını ve bu nedenle İspanyolca öğrenmeye başladığını yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:58
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw İspanyolca öğrenmeye başladı

'nin ardından 'ndaki 18 yıllık görevinden ayrılacak olan teknik direktör için flaş bir iddia ortaya atıldı. 'da yayın yapan , ismi ile de anılan Löw'ün yeni adresinin olacağını ve bu nedenle şimdiden İspanyolca ders almaya başladığını yazdı.

İspanyolca öğrenmek isteyen 61 yaşındaki teknik direktörün, 'ndan sonra dinleneceği ve en az 1 sezon kariyerine ara vereceği öne sürüldü.

Löw'ün 2022-23 futbol sezonunda bir kulüpte teknik direktörlük yapmaya başlayacağı iddia edilirken, Alman çalıştırıcının 'ya gitmek istediği ve bu nedenle İspanyolca öğrendiği kaydedildi.


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