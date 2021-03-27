Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw İspanyolca öğrenmeye başladı

EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'ndaki 18 yıllık görevinden ayrılacak olan teknik direktör Joachim Löw için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanya'da yayın yapan AS Gazetesi, ismi Fenerbahçe ile de anılan Löw'ün yeni adresinin La Liga olacağını ve bu nedenle şimdiden İspanyolca ders almaya başladığını yazdı.

İspanyolca öğrenmek isteyen 61 yaşındaki teknik direktörün, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra dinleneceği ve en az 1 sezon kariyerine ara vereceği öne sürüldü.

Löw'ün 2022-23 futbol sezonunda bir kulüpte teknik direktörlük yapmaya başlayacağı iddia edilirken, Alman çalıştırıcının İspanya La Liga'ya gitmek istediği ve bu nedenle İspanyolca öğrendiği kaydedildi.



