Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör şoku! Maaşları dudak uçuklattı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör şoku! Maaşları dudak uçuklattı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 31. haftada da deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kayıplar yaşamaya devam etti. Bu kötü sonuçların ardından Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Gelecek sezon için birbirinden sürpriz teknik direktörleri listesine alan Kanarya'yı bu sefer maaşlar şoke etti. İşte listedeki isimleri aldıkları ücretler...