Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör şoku! Maaşları dudak uçuklattı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör şoku! Maaşları dudak uçuklattı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 31. haftada da deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kayıplar yaşamaya devam etti. Bu kötü sonuçların ardından Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Gelecek sezon için birbirinden sürpriz teknik direktörleri listesine alan Kanarya'yı bu sefer maaşlar şoke etti. İşte listedeki isimleri aldıkları ücretler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör şoku! Maaşları dudak uçuklattı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör şoku! Maaşları dudak uçuklattı

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırdığını, teknik sorumlu olarak ise Emre Belözoğlu'nun görev alacağını açıklamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör şoku! Maaşları dudak uçuklattı

Fenerbahçe, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Fenerbahçe'nin başında 34 maçta görev alan Erol Bulut, 21 galibiyet 8 mağlubiyet 5 de beraberlik elde etmişti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör şoku! Maaşları dudak uçuklattı

Teknik direktörlük kariyerinde 238 gün ile en az görev aldığı takım olan Fenerbahçe ile iç sahada başarısız tablo sergileyen Erol Bulut'la sezon sonu beklenmeden yollar ayrılmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör şoku! Maaşları dudak uçuklattı

Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, 576 gün görev aldı. Malatyaspor'da 27 galibiyet alan Bulut, 19 beraberlik 23 de mağlubiyet yaşadı. Sonrasında Aytemiz Alanyaspor'a geçen Bulut, 416 gün takımın başında yer aldı. Bulut, Alanyaspor'la 23 galibiyet, 12 mağlubiyet, 9 beraberlik elde etmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör şoku! Maaşları dudak uçuklattı

EMRE BELÖZOĞU YARIN TAKIMIN BAŞINDA YER ALACAK

Fenerbahçe'de sezonun geri kalan haftalarında ise teknik sorumlu olarak sportif direktör Emre Belözoğlu görev alacak. Sarı-lacivertliler bir yandan da gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başladı.

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