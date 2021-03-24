Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

OZAN TUFAN'A TEKLİF

Bu sezon performansıyla alkış alan Ozan Tufan için West Bromwich, masaya 7 milyon Euro (62 milyon TL) ile oturdu. Ancak yönetim, hem şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olması hem de teklifin düşük bulunması nedeniyle İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi.