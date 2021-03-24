Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

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'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler sezon başında dev bir kadro kurmuş ve sezona iddialı başlamıştı. Ara transferde de , gibi yıldızları transfer eden Kanarya'da plan, sezon sonunda şampiyon olup gelecek parayla bu transferler sonrası oluşacak mali yükü azalmaktı. İşler istenildiği gibi gitmeyince sarı lacivertli kulüp farklı bir yola başvurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:38
Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

Süper Lig'i yakından tanıyan tecrübeli futbolcular ile birlikte sezon başında tam 18 yeni transfer gerçekleştiren Sarı Lacivertliler, gelen sonuçların ardından devre arasında da takıma takviyeler gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

Başakşehir'den ve Arsenal'den de 'i devre arasında arasında takıma katan , ligin ikinci yarısında da beklenen sonuçları alamadı ve zirvenin uzağında kaldı.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

DEVLER LİGİ PLANI
Bu sezon ülkemizin puanı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne son kez direkt katılım hakkı elde ediyor olmamız ile birlikte 'nin ana planı sezon sonunda ipi göğüsleyerek Devler Ligi'nden gelecek para ile bu sezon yapılan transferlerin mali yükünü karşılamaktı.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

UEFA İLE ANLAŞMA GEREĞİ...
Ancak zirvenin uzağında kalan ve şampiyonluk yarışındaki şansını zora sokan Sarı Lacivertlileri sezon sonunda büyük bir sorun bekliyor. UEFA ile finansal anlaşmaları gereği yeni transfer yapabilmesi için oyuncu satışı gerçekleştirmesi gereken 'yi zor günler bekliyor.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

SAMATTA'YA 6 MİLYON...
Öncelikli olarak sezon başında Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Samatta için kasasından 6 milyon euro çıkacak olan sezona adeta eksi bütçe ile başlayacak.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

SATMAK ZORUNDA KALACAK
Yeni sezonda takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin yerine transferler gerçekleştirmeyi planlayan Sarı Lacivertliler, bu hamleleri gerçekleştirebilmek için takımda bulunan bazı isimleri satmak zorunda kalacak.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

İLK ADAY ALTAY BAYINDIR
'de bu sezon gösterdiği performans ile Sarı Lacivertlilerin vazgeçilmezleri arasında yer alan için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

YAKIN TAKİP...
Son olarak Milli Takım'un Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı karşılaşmalar için davet alan oyuncu, Avrupa liglerinde mücadele eden takımların temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Başarılı genç kaleci için sezon sonunda gelecek teklifleri bekleyen , değerlendirmeler sonucunda oyuncunun satışına onay verecek.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

OZAN TUFAN'A TEKLİF
Bu sezon performansıyla alkış alan için West Bromwich, masaya 7 milyon Euro (62 milyon TL) ile oturdu. Ancak yönetim, hem şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olması hem de teklifin düşük bulunması nedeniyle İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

EN AZ 15 MİLYON EURO
Sarı-Lacivertliler, bu yaz oynanacak EURO 2020'yi de düşünerek Ozan'ı takımda tutmak istiyor. Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

EURO 2020 SONRASI...
Hedef, EURO 2020 sonrası 'ı 15 milyon Euro'ya (133.5 milyon TL) satmak. , geçen sezon Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye, bu sezon ise Vedat Muriç'i 18.5 milyon Euro'ya Lazio'ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti.

Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

TEK YOL OYUNCU SATIŞI
Yeni sezonda kadrosunu farklı isimlerle güçlendirmek isteyen , hamleleri yapabilmek için takımda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken isimlerle yolları ayırmak zorunda kalacak. (Milliyet)

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