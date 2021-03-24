Fenerbahçe'de o plan tutmadı! Altay Bayındır ve Ozan Tufan...

Süper Lig'i yakından tanıyan tecrübeli futbolcular ile birlikte sezon başında tam 18 yeni transfer gerçekleştiren Sarı Lacivertliler, gelen sonuçların ardından devre arasında da takıma takviyeler gerçekleştirdi.
Süper Lig'i yakından tanıyan tecrübeli futbolcular ile birlikte sezon başında tam 18 yeni transfer gerçekleştiren Sarı Lacivertliler, gelen sonuçların ardından devre arasında da takıma takviyeler gerçekleştirdi.
Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Arsenal'den de Mesut Özil'i devre arasında arasında takıma katan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında da beklenen sonuçları alamadı ve zirvenin uzağında kaldı.
DEVLER LİGİ PLANI
Bu sezon ülkemizin puanı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne son kez direkt katılım hakkı elde ediyor olmamız ile birlikte Fenerbahçe'nin ana planı sezon sonunda ipi göğüsleyerek Devler Ligi'nden gelecek para ile bu sezon yapılan transferlerin mali yükünü karşılamaktı.
UEFA İLE ANLAŞMA GEREĞİ...
Ancak zirvenin uzağında kalan ve şampiyonluk yarışındaki şansını zora sokan Sarı Lacivertlileri sezon sonunda büyük bir sorun bekliyor. UEFA ile finansal anlaşmaları gereği yeni transfer yapabilmesi için oyuncu satışı gerçekleştirmesi gereken Fenerbahçe'yi zor günler bekliyor.
SAMATTA'YA 6 MİLYON...
Öncelikli olarak sezon başında Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Samatta için kasasından 6 milyon euro çıkacak olan Fenerbahçe sezona adeta eksi bütçe ile başlayacak.
SATMAK ZORUNDA KALACAK
Yeni sezonda takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin yerine transferler gerçekleştirmeyi planlayan Sarı Lacivertliler, bu hamleleri gerçekleştirebilmek için takımda bulunan bazı isimleri satmak zorunda kalacak.
İLK ADAY ALTAY BAYINDIR
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile Sarı Lacivertlilerin vazgeçilmezleri arasında yer alan Altay Bayındır için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
YAKIN TAKİP...
Son olarak Milli Takım'un Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı karşılaşmalar için davet alan oyuncu, Avrupa liglerinde mücadele eden takımların temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Başarılı genç kaleci için sezon sonunda gelecek teklifleri bekleyen Fenerbahçe, değerlendirmeler sonucunda oyuncunun satışına onay verecek.
OZAN TUFAN'A TEKLİF
Bu sezon performansıyla alkış alan Ozan Tufan için West Bromwich, masaya 7 milyon Euro (62 milyon TL) ile oturdu. Ancak yönetim, hem şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olması hem de teklifin düşük bulunması nedeniyle İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi.
EN AZ 15 MİLYON EURO
Sarı-Lacivertliler, bu yaz oynanacak EURO 2020'yi de düşünerek Ozan'ı takımda tutmak istiyor. Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor.
EURO 2020 SONRASI...
Hedef, EURO 2020 sonrası Ozan Tufan'ı 15 milyon Euro'ya (133.5 milyon TL) satmak. Fenerbahçe, geçen sezon Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye, bu sezon ise Vedat Muriç'i 18.5 milyon Euro'ya Lazio'ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti.
TEK YOL OYUNCU SATIŞI
Yeni sezonda kadrosunu farklı isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, hamleleri yapabilmek için takımda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken isimlerle yolları ayırmak zorunda kalacak. (Milliyet)