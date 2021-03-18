Villas Boas iddiası!
Fransa’dan Le10Sport, Fenerbahçe’nin Erol Bulut’un yerine Andre Villas-Boas’ı getirebileceğini yazdı. Haberde, “Şubat başında Marsilya’dan kovulan Villas-Boas, Fenerbahçe’ye gidebilir” denilirken, Kanarya’nın Portekizli hoca ve Daum dışında Joachim Low, Lucien Favre ve Leonardo Jardim’le de ilgilendiği ileri sürüldü. 43 yaşındaki Villas Boas; kariyerinde Tottenham, Chelsea, Porto ve Zenit gibi firma takımlarda görev yaptı. 4-3-3 sistemi ile ünlü.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:06 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50