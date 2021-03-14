Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe 'Kadıköy'de tarihe geçti!

Son dakika haberleri | ''de tarihe geçti!

'in 30. haftasında sahasında 'ni konuk etti. Ligde şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Fenerbahçe, maç öncesinde puan tablosunda son sırada bulunan rakibine 2-1 mağlup oldu. Daha önce 'de, , , , ve 'ye mağlup olan , Gençlerbirliği karşısında 6. mağlubiyetini aldı ve tarihindeki en kötü iç saha istatistiğini elde etti. | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 21:05 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 21:27
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe 'Kadıköy'de tarihe geçti!

'in 30. haftasında sahasında 'ni konuk etti. Ligde şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Fenerbahçe, maç öncesinde puan tablosunda son sırada bulunan rakibine 2-1 mağlup oldu. Daha önce 'de, , , , ve 'ye mağlup olan , Gençlerbirliği karşısında 6. mağlubiyetini aldı ve tarihindeki en kötü iç saha istatistiğini elde etti.

Fenerbahçe'nin bu sezonki Kadıköy'deki yenilgi sayısı 2-1'lik Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından 6 oldu. Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde kendi evinde en çok yenilgi aldığı sezonları şimdiden geçti. Fenerbahçe; -69, -88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez yenilmişti.

Fenerbahçe'nin kalan iç saha maçları şu şekilde;

Gaziantep FK

Kasımpaşa

Erzurumspor

Sivasspor

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