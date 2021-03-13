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Yıllar sonra itirafı! " onun yüzünden beni kovdu"

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde Arsenal'den kadrosuna kattığı ile alakalı, Hollandalı eski futbolcu konuştu. Bir dönem Real Madrid'de de forma giyen van der Vaart, ile ilgili anısını anlatırken, Mesut Özil'in de içinde bulunduğu o anıyı paylaştı. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:16 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:23
Yıllar sonra Mesut Özil itirafı! "Mourinho onun yüzünden beni kovdu"

Bir dönem Real Madrid'de de forma giyen , İspanyol devindeki serüvenini İngiliz spor radyosu talkSPORT'a anlattı.

Hollandalı eski futbolcu, konuşmasının bir bölümünde Real Madrid'den ayrılığının sebebinin transferi olduğunu açıkladı.

"ÖZİL'İ ALACAĞIM, GİT!!"
Rafael van der Vaart, 'nun kendisi ile olan diyaloğunu anlatırken, Portekizli teknik adamın, "Rafa, Özil'i satın alacağım. Bu yüzden senin iyiliğini istiyorum. Kulübü terk etmelisin. Eğer kalırsan sorun değil ama yedek kulübesi için fazla iyisin. Başka bir yere transfer olmayı dene." sözlerini itiraf etti.

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