Son dakika spor haberleri: Tahkim Kurulu Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin cezasını kaldırdı

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ve idarecisi Selehattin Baki ile ilgili PFDK'nın 11.03.2021 tarihli E.2020-2021/804 K.2020-2021/994 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.03.2021 Cumartesi günü saat 13:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Selehattin Baki ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.
Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Selehattin Baki'nin kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile,
Karar verilmiştir.