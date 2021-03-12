Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli golcü Mame Thiam’dan Kızılay’a işbirliği ziyareti

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli golcü ’dan ’a işbirliği ziyareti

Fenerbahçeli , ’ı ziyaret etti. Hayırsever futbolcu, kendi kurduğu vakıf hakkında bilgi vererek Türk ile 'iyilik için' neler yapabileceklerini konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 11:18
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli golcü Mame Thiam’dan Kızılay’a işbirliği ziyareti

'nin Senegalli oyuncusu , Genel Başkanı Dr. 'ı ziyaret etti. 'ın ofisinde gerçekleşen ziyarette olası işbirlikleri ve futbolcunun 'de kurduğu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay'ın aracılığıyla ülkede ihtiyaç sahipleri, yetimler için yürüttüğü yardımlar ve açılan su kuyuları hakkında bilgi verdi. Fenerbahçeli Mame Thiam da kendi adına Senegal'de kurduğu Mame Thiam Vakfı hakkında bilgi vererek özellikle yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgiler sundu.

HAYIRSEVERLİKTE İŞBİRLİĞİ TEMENNİLERİ
Görüşmede Kızılay ve Mame Thiam Vakfı'nın sosyal yardım konusunda irtibatta kalmaları temennisinde bulunuldu. Futbolcu Mame Thiam, Kızılay Başkanı Kınık'a imzaladığı formasını hediye ederken, kendisine ise Kızılay'ın Kurtuluş Gemisi'nin resmedildiği tabak takdim edildi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan futbolcu, duyarlı bir vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonrası Mame Thiam Vakfı aracılığıyla 'ın Dicle İlçesindeki Baltacı Köyünde bulunan okulu restore ederek yüz yüze eğitim dönemine hazırlamış ve öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almalarına destek olmuştu.

SON DAKİKA