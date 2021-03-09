Serdar Aziz’in affı yok!

Fenerbahçe’nin yıldızı, Sehic’in son dakikadaki hatasını affetmedi, skoru belirledi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:12Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Attila Szalai'den sonra Fenerbahçe'nin diğer stoperi Serdar Aziz de dün rakip fileleri havalandırdı. Son dakikada Konyaspor kalecisi Sehic'in hatasını affetmeyen Serdar, skoru 3-1'e getiren golü attı. Sehic'in altıpas üzerinde topu elinden kaçırdığı anda topa doğru hareket eden tecrübeli stoper, topu boş kaleye gönderdi. 30 yaşındaki savunmacı, bu sezonki ikinci golünü atmayı başardı.