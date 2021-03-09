Haberler Fenerbahçe Serdar Aziz’in affı yok!

’in affı yok!

’nin yıldızı, ’in son dakikadaki hatasını affetmedi, skoru belirledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Serdar Aziz’in affı yok!
'den sonra 'nin diğer stoperi de dün rakip fileleri havalandırdı. Son dakikada kalecisi 'in hatasını affetmeyen Serdar, skoru 3-1'e getiren golü attı. Sehic'in altıpas üzerinde topu elinden kaçırdığı anda topa doğru hareket eden tecrübeli stoper, topu boş kaleye gönderdi. 30 yaşındaki savunmacı, bu sezonki ikinci golünü atmayı başardı.
SON DAKİKA