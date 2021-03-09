Haberler Fenerbahçe Altay’dan 3 net kurtarış

’dan 3 net kurtarış

Bu sezon performansıyla ’in öne çıkan isimlerinden olan , dün de kalesini gole kapadı. karşısında 3 net kurtarış yapan 22 yaşındaki file bekçisi, 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden oldu. , 33 ve 56. dakikalarda Sekidika’nın, 62’de Hadziahmetovic’in, 77’de Jevtovic’in şutunda gole izin vermedi. Maçın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Altay, “Artık bu galibiyetleri seri haline getirmeliyiz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Altay’dan 3 net kurtarış
Bu sezon performansıyla 'in öne çıkan isimlerinden olan , dün de kalesini gole kapadı. karşısında 3 net kurtarış yapan 22 yaşındaki file bekçisi, 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden oldu. , 33 ve 56. dakikalarda Sekidika'nın, 62'de Hadziahmetovic'in, 77'de Jevtovic'in şutunda gole izin vermedi. Maçın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Altay, "Artık bu galibiyetleri seri haline getirmeliyiz" dedi.
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