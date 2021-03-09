Altay’dan 3 net kurtarış
Bu sezon performansıyla Süper Lig’in öne çıkan isimlerinden olan Altay Bayındır, dün de kalesini gole kapadı. Konyaspor karşısında 3 net kurtarış yapan 22 yaşındaki file bekçisi, 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden oldu. Altay, 33 ve 56. dakikalarda Sekidika’nın, 62’de Hadziahmetovic’in, 77’de Jevtovic’in şutunda gole izin vermedi. Maçın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Altay, “Artık bu galibiyetleri seri haline getirmeliyiz” dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50