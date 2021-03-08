Ali Koç, Fenerbahçe'nin enteresan bir camia olduğunu da ifade ederek, "İki günde yüceltilebilirsin, iki günde yerin dibine gidebilirsin. Bu ülkede futbol, futbol değildir. Saha dışında çok şey oluyor. Sosyal medyayı ben takmıyorum ama futbolcularımız takıyor. Düne kadar Erol hocayı yerden yere vuruyorlardı, Trabzon maçından sonra ne kadar büyük hocaymış... Taraftarlarımızdan rica ediyorum, dış faktörlerle mücadele ederken bir de sizinle mücadele etmek zorunda kalmayalım. Tenkit edecekseniz, beni edin." dedi.

FETÖ HALA FUTBOLUN İÇİNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, NTV'de yayınlanan 'O Anın Hikayesi' programında FETÖ'nün hala Türk futbolunun içinde olduğunu söyledi. İşte Koç'un açıklamaları: "Yıl 2006. Fenerbahçe, üst üste 3. şampiyonluğa çok yakınken, Denizli'de bir maç yaşandı. 14 defa maç durdu. Hepsi dizayn edilmişti. Çok kanıma dokundu. O maçtan sonra yönetime girme kararı aldım." "12 Mayıs 2012 de FETÖ kumpasıdır... Maç bitince, polisler Fenerbahçe taraftarını kışkırtmak için birden bire Galatasaray takımının etrafını çevirdi. Kalkanlarla seyircilere gitmeye başladılar. Biber gazları sıkılmaya başlandı. Çocuk, kadın dinlemediler... FETÖ, hala Türk futbolunun içindedir. Yakın zamanda çok yeni şeyler çıkacak, göreceksiniz. Devlete çağrımdır, bu örgütü futboldan temizleyin."

ADAYLIĞIM BELLİ DEĞİL

Ali Koç, önümüzdeki seçimde aday olmayacağını bilmediğini belirtti: "2006'da girerken kimseye sormadık, emrivaki yaptık. 2018'de sormadık ama söyledik öncesinde. Bu sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı. Ben bu seçim döneminde aday olup olmayacağımı bilmiyorum."