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'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Zorya'ya kiraladığı İranlı futbolcu , attığı gollerle takımını sırtlarken, Ukrayna'da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Bununla berabar Allahyar'ın sezon sonunda Zorya'dan Fenerbahçe'ye geri dönebileceği iddiaları gündeme gelmişti. İşte İranlı golcünün menajerinden açıklaması... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 17:06 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 17:12
Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı!

'nin sezon başında Ukrayna ekibi Zorya'ya kiraladığı ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

İranlı futbolcunun menajeri, oyuncusunun sarı lacivertlilere döneceği iddialarına cevap verdi.

ALLAHYAR DÖNÜYOR MU?
Menajer , konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz aylarında kesinlikle Fenerbahçe'ye geri dönmeyecek. Bu tür dedikoduları ilk kez duyuyorum. Allahyar'ın 2022'ye dek sözleşmesi var. Bu ruhla oynamaya devam ederse büyük kulüpler onu transfer etmek isteyecek. Bu denli yüksek seviyede oynayan en genç İranlı futbolcu konumunda. Shakhtar ile oynanan maçtan sonra Allahyar için çokça telefon geldi ama sizi temin ederim ki o 1 yıl daha Zorya'da kalacak. Bu kulübü sadece daha fazla para kazanabilirse terk edecek. Zorya'da oynamaktan çok mutlu. O hocasını, takım arkadaşlarını ve kulübün ona sunduğu koşulları çok seviyor." dedi.



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