Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Ukrayna ekibi Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili önemli bir açıklama geldi.



İranlı futbolcunun menajeri, oyuncusunun sarı lacivertlilere döneceği iddialarına cevap verdi.

ALLAHYAR DÖNÜYOR MU?

Menajer Behrad Talebi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz aylarında kesinlikle Fenerbahçe'ye geri dönmeyecek. Bu tür dedikoduları ilk kez duyuyorum. Allahyar'ın 2022'ye dek sözleşmesi var. Bu ruhla oynamaya devam ederse büyük kulüpler onu transfer etmek isteyecek. Bu denli yüksek seviyede oynayan en genç İranlı futbolcu konumunda. Shakhtar ile oynanan maçtan sonra Allahyar için çokça telefon geldi ama sizi temin ederim ki o 1 yıl daha Zorya'da kalacak. Bu kulübü sadece daha fazla para kazanabilirse terk edecek. Zorya'da oynamaktan çok mutlu. O hocasını, takım arkadaşlarını ve kulübün ona sunduğu koşulları çok seviyor." dedi.







