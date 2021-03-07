Taktik çalıştılar

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde dün taktik ağırlıklı bir idman yapan sarı-lacivertlilerde Sadık tek başına çalışırken, Mesut'un da tedavisine devam edildi. Samandıra'da bugün maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek olan Kanarya, daha sonra Sabiha Gökçen'den Konya'ya hareket edecek.