Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde dün taktik ağırlıklı bir idman yapan sarı-lacivertlilerde Sadık tek başına çalışırken, Mesut'un da tedavisine devam edildi. Samandıra'da bugün maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek olan Kanarya, daha sonra Sabiha Gökçen'den Konya'ya hareket edecek.
Taktik çalıştılar
Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:25 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50