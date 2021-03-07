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Taktik çalıştılar

'in 29. haftasında 'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:25 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Taktik çalıştılar

Teknik direktör yönetiminde dün taktik ağırlıklı bir idman yapan sarı-lacivertlilerde tek başına çalışırken, 'un da tedavisine devam edildi. Samandıra'da bugün maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek olan , daha sonra 'den 'ya hareket edecek.

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