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Son dakika haberleri | Pelkas'ın son durumu belli oldu! Hafıza kaybı...

Toto 'in 29. haftasında deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde , karşılaşmada 'le çarpışarak şanssız bir sakatlık geçirdi. Yere düştüğünde kendinde olmayan yıldız isim ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pelkas'ın son durumu ile ilgili kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 22:12 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 22:17
Son dakika FB haberleri | Pelkas'ın son durumu belli oldu! Hafıza kaybı...

'nin Yunan futbolcusu 'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

'de ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Pelkas, rakibiyle çarpışması sonucunda yerde kalmış ve baygınlık geçirmişti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın MR sonuçları temiz çıktı. Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu Pelkas'ın durumu ile ilgili, "Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Pelkas'ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. 'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor" açıklamalarını yaptı.

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