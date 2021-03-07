Teknik direktör Erol Bulut, golcü oyuncuyla özel görüşmeler yaparken, kendisine duyduğu güveni dile getirdi. Bulut, "Neler yapabileceğini ve potansiyelini çok iyi biliyorum. Hakkındaki eleştirilere takılma. Zor bir sürece girdik ve şampiyonluk yolunda sana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
Samatta’ya terapi
Fenerbahçe'de forma giydiği son 7 lig maçında gol sevinci yaşayamayan Samatta için seferberlik başlatıldı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:28 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50