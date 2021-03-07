Samatta’ya terapi

Teknik direktör Erol Bulut, golcü oyuncuyla özel görüşmeler yaparken, kendisine duyduğu güveni dile getirdi. Bulut, "Neler yapabileceğini ve potansiyelini çok iyi biliyorum. Hakkındaki eleştirilere takılma. Zor bir sürece girdik ve şampiyonluk yolunda sana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.