Haberler Fenerbahçe Samatta’ya terapi

Samatta’ya terapi

'de forma giydiği son 7 lig maçında gol sevinci yaşayamayan Samatta için seferberlik başlatıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:28 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Samatta’ya terapi

Teknik direktör , golcü oyuncuyla özel görüşmeler yaparken, kendisine duyduğu güveni dile getirdi. Bulut, "Neler yapabileceğini ve potansiyelini çok iyi biliyorum. Hakkındaki eleştirilere takılma. Zor bir sürece girdik ve şampiyonluk yolunda sana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA