İşte takım ruhu

Sarı-lacivertli oyuncular gollerden sonra kenetlenip ‘birlik’ mesajı verdiler. Altay da kalesinden gelerek sevince katıldı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 22:57Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE'DE son dönemde oyunculara yönelik "takım olamıyorlar" ve atılan gollerden sonra "golün mutluluğu takım olarak yaşanmıyor" eleştirileri dün son buldu. Sarı-lacivertli futbolcular atılan 3 golde de hep birlikte kenetlenerek adeta yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. Bright Osayi Samuel'in ilk yarıda attığı golde tüm takım bir araya gelip kenetlenirken, kaleci Altay Bayındır da kalesinden koşup sevince katıldı. Aynı tablo Serdar Aziz'in attığı son golden sonra da yaşandı. Oyuncuların bu tavrı, sosyal medyada taraftarlardan da büyük destek aldı.