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İşte takım ruhu

Sarı-lacivertli oyuncular gollerden sonra kenetlenip ‘birlik’ mesajı verdiler. da kalesinden gelerek sevince katıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 22:57 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
İşte takım ruhu
'DE son dönemde oyunculara yönelik "takım olamıyorlar" ve atılan gollerden sonra "golün mutluluğu takım olarak yaşanmıyor" eleştirileri dün son buldu. Sarı-lacivertli futbolcular atılan 3 golde de hep birlikte kenetlenerek adeta yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. Bright Osayi Samuel'in ilk yarıda attığı golde tüm takım bir araya gelip kenetlenirken, kaleci da kalesinden koşup sevince katıldı. Aynı tablo 'in attığı son golden sonra da yaşandı. Oyuncuların bu tavrı, sosyal medyada taraftarlardan da büyük destek aldı.
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