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Son dakika haberleri | Ghezzal'dan ve itirafı!

'in 29. haftasında sahasında 'yı mağlup etti. Karşılaşmada 'ın attığı ilk golün asisti Ghezzal'dan gelirken, yıldız futbolcu gol pası sayısını 11'e çıkarttı. Maçın ardından konuşan Ghezzal, ve ile ilgili itirafta bulundu... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 09:42 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 09:56
Son dakika Beşiktaş haberleri | Ghezzal'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!
'ta Rachid Ghezzal, 'yı 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Baskıyı ve 'ın üzerine attıklarını ifade eden Ghezzal, "Çok zor bir maçtı, bunu biliyorduk. Golü erken bulduk ve işi biraz daha kolaylaştırabilirdik. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından önce bu galibiyeti almak ve onların üzerinde baskı yaratmak önemliydi. Maçları tek tek ele almayı düşünüyoruz. Zor maçlarımız var. Özellikle bugünkü maçı, bir derbi ya da büyük maçtan daha önemli olarak yorumluyorum" dedi.
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