Müthiş üçlü

Taraftar şampiyonluk yolunda en çok Pelkas, Valencia ve Szalai’ye güveniyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 22:23Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Kanarya ezeli rakipleriyle zirve mücadelesini sürdürürken camianın göz bebeği olan 3 isim Pelkas, Valencia ve Szalai. Son dönemde bu 3 oyuncunun performansıyla ayakta kalan sarı-lacivertli camia diğer futbolcuların da bu isimlere yardımcı olmasını bekliyor. Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük gücü Pelkas 6 gol, 6 asistle takımını sürüklüyor. Enner Valencia da 6 defa ağları sarstı, 1 asist yaptı. Devre arasında takıma katılan Szalai ise oyunuyla güven veriyor. Stoperde tam not alan Macar futbolcu, sol bek pozisyonundaki oyunuyla da etkili oluyor.