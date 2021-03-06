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Müthiş üçlü

Taraftar şampiyonluk yolunda en çok Pelkas, ve ’ye güveniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 22:23 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Müthiş üçlü
ezeli rakipleriyle zirve mücadelesini sürdürürken camianın göz bebeği olan 3 isim Pelkas, ve . Son dönemde bu 3 oyuncunun performansıyla ayakta kalan sarı-lacivertli camia diğer futbolcuların da bu isimlere yardımcı olmasını bekliyor. 'nin hücumdaki en büyük gücü Pelkas 6 gol, 6 asistle takımını sürüklüyor. Enner Valencia da 6 defa ağları sarstı, 1 asist yaptı. Devre arasında takıma katılan Szalai ise oyunuyla güven veriyor. Stoperde tam not alan Macar futbolcu, pozisyonundaki oyunuyla da etkili oluyor.
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