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'te bir oyuncunun Covid-19 (koronavirüs) testi pozitif çıktı

Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Takımda böylece corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısı 2'ye çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 17:50
Fenerbahçe Opet'te bir oyuncunun Covid-19 (koronavirüs) testi pozitif çıktı

Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza rutin olarak yapılan PCR testleri sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif olarak sonuçlanmış olup, izolasyona alınmıştır." denildi.

Daha önce de bir oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan sarı-lacivertli ekipte, her iki sporcunun izolasyon ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.


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