Tisserand çıldırttı

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la oynadığı maça Tisserand'ın gol öncesinde yaptığı büyük hata damga vurdu. Bünyamin'in uzun pasıyla Gökdeniz sağdan ceza sahasına sokuldu. Ama Tisserand araya girdi. 28 yaşındaki Kongolu stoper, topu uzaklaştırmak isterken hatalı bir pas verdi ve Fredy ceza sahası yayı içinde topla buluşup, çok sert bir vuruşla ağları sarstı. Tisserand'ın bu hatası sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunup, "Tisserand biz seni niye aldık, geldiğinden beri bir işe yaramadın" şeklinde tepki gösterdi.