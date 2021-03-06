Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp yükselişini sürdürmek istiyor. Kanarya, Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte idmandan kareler...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde günü tamamlarken; Mesut Özil'in de tedavisine devam edildi.

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