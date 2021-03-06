GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp yükselişini sürdürmek istiyor. Kanarya, Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte idmandan kareler...
06 Mart 2021 Cumartesi 20:22
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü