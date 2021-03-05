Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ne yaptı? İşte o istatistikler

Son dakika spor haberi: - maçında ne yaptı? İşte o istatistikler

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, 'in 28. haftasında sahasında konuk ettiği Fraport TAV 'la 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemezken yeni transferlerden de ilk kez forma giydi. Performansı merak konusu olan İrfan Can Kahveci, yaklaşık 25 dakika oynadı. İşte yıldız ismin istatistikleri... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 10:41
Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ne yaptı? İşte o istatistikler

'in 28. haftasında , ezeli rakibi 'ın 'ne kaybettiği haftada 'u konuk etti. Kritik mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkan sarı lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ne yaptı? İşte o istatistikler

TISSERAND'IN HATASI GOLÜ GETİRDİ

'nin sezon başında 'dan transfer ettiği Tisserand, kaptığı top sonrasında yaptığı pas hatasıyla gole sebep oldu. Fredy kaptığı topu düzgün bir şut ile ağlara gönderdi. Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride tamamladı.

Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ne yaptı? İşte o istatistikler

MESUT ÖZİL SEZONU KAPATTI!

'nin sansasyonel transferi , maçının 67. dakikasında sakatlandı ve yerini 'ye bıraktı. Mesut Özil'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Fenerbahçe, "Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleriyle futbolcunun son durumunu bildirdi.

Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ne yaptı? İşte o istatistikler

İRFAN CAN KAHVECİ İLK MAÇINA ÇIKTI!

67. dakikada 'in yerine oyuna giren sarı-lacivertli formayı ilk defa sırtına geçirdi. İrfan Can Kahveci'nin performansı merak konusu oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ ANTALYASPOR MAÇINDA NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?

İrfan Can Kahveci, mücadelede 23 kez topla buluştu. Topsuz alanda da sürekli koşular yapan genç futbolcu hareketli bir görüntü sergiledi. Mücadelede 16 pas yapan İrfan Can, yüzde 81.3 pas isabetiyle maçı tamamladı. Rakip sahada yüzde 80 pas isabeti yakaladı.

Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ne yaptı? İşte o istatistikler

Fraport TAV karşısında hiç ikili mücadeleye kazanamayan , girdiği 4 ikili mücadelede rakipleri tarafından ekarte edildi. İrfan Can Kahveci, Thiam'a açtığı orta ile ilk asistine çok yaklaştı. Kaleyi cepheden gören bir pozisyonda ilk şutunu çeken İrfan Can, isabet sağlayamadı.

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