Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ne yaptı? İşte o istatistikler

İRFAN CAN KAHVECİ İLK MAÇINA ÇIKTI!

67. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci sarı-lacivertli formayı ilk defa sırtına geçirdi. İrfan Can Kahveci'nin performansı merak konusu oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ ANTALYASPOR MAÇINDA NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?

İrfan Can Kahveci, mücadelede 23 kez topla buluştu. Topsuz alanda da sürekli koşular yapan genç futbolcu hareketli bir görüntü sergiledi. Mücadelede 16 pas yapan İrfan Can, yüzde 81.3 pas isabetiyle maçı tamamladı. Rakip sahada yüzde 80 pas isabeti yakaladı.