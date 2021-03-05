Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ne yaptı? İşte o istatistikler

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü'ne kaybettiği haftada Antalyaspor'u konuk etti. Kritik mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkan sarı lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
TISSERAND'IN HATASI GOLÜ GETİRDİ
Fenerbahçe'nin sezon başında Wolfsburg'dan transfer ettiği Tisserand, kaptığı top sonrasında yaptığı pas hatasıyla gole sebep oldu. Fredy kaptığı topu düzgün bir şut ile ağlara gönderdi. Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride tamamladı.
MESUT ÖZİL SEZONU KAPATTI!
Fenerbahçe'nin sansasyonel transferi Mesut Özil, Antalyaspor maçının 67. dakikasında sakatlandı ve yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Mesut Özil'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Fenerbahçe, "Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleriyle futbolcunun son durumunu bildirdi.