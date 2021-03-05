Kadıköy'de Mesut şoku!

Kadıköy Ülker Stadı'nda Mesut Özil şoku... Karşılaşmanın 66. dakikasında Fredy'nin darbesi sonrası yerde kalan yıldız futbolcu, uzun süre acı içinde kıvrandı. Ayağının üzerine basmakta zorlanan 32 yaşındaki oyuncu, sedyeyle kenara alındı. Ayak bileği dönen Mesut'un dün akşam çekilen MR'ında ayağında yırtık tespit edildi. Yıldız ismin en az altı hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kritik maçları kaçıracak olan Mesut ancak sezonun son haftalarına yetişebilecek. Sahada kaldığı süre içinde yüzde 92.5 pas isabetiyle oynayan Mesut, 6. lig maçında gole de çok yaklaştı. Yıldız ismin, 44. dakikada kalenin tam karşısından çektiği şut direği sıyırdı.