Yeniden yeşil sahada olacağım

Sezonu erken kapatan Diego Perotti sakatlığı ve kariyeriyle ilgili konuştu.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:11Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Sezonu erken kapatan Diego Perotti sakatlığı ve kariyeriyle ilgili konuştu. 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, "Yaşımdan ötürü olmam gereken bir ameliyat vardı. Bu konuda çok fazla yalanlar söylendi. Geri dönmeme biraz daha var ve sonra döneceğim. Yeniden futbol sahalarında olacağım" dedi. Perotti, yurt dışında yaşam standartları ve güvenliğin daha yüksek olması nedeniyle Arjantin'e dönmek için acele etmediğini söyledi.