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Yeniden yeşil sahada olacağım

Sezonu erken kapatan sakatlığı ve kariyeriyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:11 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Yeniden yeşil sahada olacağım
Sezonu erken kapatan sakatlığı ve kariyeriyle ilgili konuştu. 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, "Yaşımdan ötürü olmam gereken bir ameliyat vardı. Bu konuda çok fazla yalanlar söylendi. Geri dönmeme biraz daha var ve sonra döneceğim. Yeniden futbol sahalarında olacağım" dedi. Perotti, yurt dışında yaşam standartları ve güvenliğin daha yüksek olması nedeniyle 'e dönmek için acele etmediğini söyledi.
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