Yunan basınından flaş yazı! "Erol Bulut köşeye sıkıştı ve Pelkas..."

BULUT TÜM EKİBİ SEFERBER ETTİ

Erol Bulut bu süre zarfında köşeye sıkıştı ve tüm birimlerini seferber etti. Özellikle Göztepe mağlubiyetinin ardından düğmeye bastı. Pazar günü Trabzon'da, Fenerbahçe için 'geri dönüşü olmayan bir maç' oynandı. Eğer sonuç istenildiği gibi olmasaydı belki de Erol Bulut İstanbul'a dönmeyecekti.

O HEPSİNDEN DAHA DEĞERLİ

Mevcut şartlarda Pelkas, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki tek anahtarı. Thiam ile beraber takımın en golcü ismi. Asist sayısında da Caner Erkin ile yarışıyor.