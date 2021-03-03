Haberler Fenerbahçe Yunan basınından flaş yazı! "Erol Bulut köşeye sıkıştı ve Pelkas..."

Yunan basınından flaş yazı! "Erol Bulut köşeye sıkıştı ve Pelkas..."

'nin sezon başında PAOK'tan kadorsuna kattığı , sarı lacivertlilerin son olarak oynadığı Trabzonspor derbisinde topu ağlarla buluşturmuş ve takımını şampiyonluk potasında tutmuştu. Maçın ardından Yunan basını, Pelkas için özel bir analiz haberi hazırladı ve Fenerbahçe'nin uzun süren şampiyonluk hasretinin ilacı olabileceğine işaret etti. Öte yandan haberde, Erol Bulut'u ipten alan ismin Pelkas olduğu bilgisine yer verildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 13:56
Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

'nin sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile satın aldığı , Süper Lig'in tozunu atmaya devam ediyor.

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

Yunan yıldız, sezon başında soru işaretleri eşliğinde transfer olmuştu ancak şimdiye dek gösterdiği performansla, attığı gollerle ve asistlerle takımın yıldızı olmayı başardı.

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

Öyle ki , Pelkas'ın sakatlığı boyunca çokça puan kaybetmiş ve hücumda istenen etkiyi elde edememişti. Bunun en önemli örneği Galatasaray derbisinde olmuş ve Kanarya, evinde 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

YUNANİSTAN'DA DA GÜNDEM PELKAS
Bununla beraber Yunanistan'da yayın yapan contra.gr, Pelkas'ın 'deki performansına geniş yer ayırdı.

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

Komşu basını, 'nin 2014'ten bu yana süren şampiyonuk hasretine Pelkas'ın performansıyla son verebileceğini aktardı.

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

İŞTE O HABER

", kısa süren sakatlığının ardından sahalara döndü ve , Süper Lig şampiyonluğunu kazanmanın hayallerini onunla yapıyor.

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

Başakşehir'in geçtiğimiz sezonki sürpriz şampiyonluğunun ardından Türkiye, bu sezon geleneklerine geri döndü. Türk futbolunda 4 büyükler, zirve yarışına kaldığı yerden devam ediyor.

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

Yunan yıldız Pelkas'ın Trabzonspor maçındaki hızlı şutu, topu yere sektirerek vurması ve bitiriciliği, Çakır'ın golü yemesine sebep oldu. Erol Bulut'un takımı, Göztepe maçındaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından şoke olmuştu. Ancak Pelkas sayesinde gerekli üç puan alındı. Üstelik, Bakasetaslı Trabzonspor son 1 ayda durdurulamaz bir performans sergiliyordu.

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

O YOKTU, KUPADAN ELENDİLER
Yunan yıldız, Rizespor maçında sakatlandı ve 20 gün takımından uzak kaldı. Fener onun yokluğunda 4 maç oynadı, 2 kez kaybetti. İlk yıkım Galatasaray derbisinde geldi (0-1), ikinci darbe Başakşehir'den geldi (1-2).

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

BULUT TÜM EKİBİ SEFERBER ETTİ
Erol Bulut bu süre zarfında köşeye sıkıştı ve tüm birimlerini seferber etti. Özellikle Göztepe mağlubiyetinin ardından düğmeye bastı. Pazar günü Trabzon'da, için 'geri dönüşü olmayan bir maç' oynandı. Eğer sonuç istenildiği gibi olmasaydı belki de Erol Bulut İstanbul'a dönmeyecekti.

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

O HEPSİNDEN DAHA DEĞERLİ
Mevcut şartlarda Pelkas, 'nin şampiyonluk yolundaki tek anahtarı. Thiam ile beraber takımın en golcü ismi. Asist sayısında da Caner Erkin ile yarışıyor.

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

TEK SORUNU: DUYGULARINI KONTROL EDEMİYOR
Sol kanatta oynamayı sevmiyor ve bazen saha içinde sinirlerine hakim olamıyor. Karakter olarak çok güçlü, kendisine yapılan olası eleştirileri umursamıyor. Ancak, oyundan her çıkışında tepki gösteriyor, duygularını kontrol edemiyor.

Yunan basını Pelkas için yazdı: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilacı"

FİLM DEVAM EDECEK
Pelkas, 'de iplerin kopmasını engelledi ve filmin devamı, Antalyaspor maçında devam edecek."

SON DAKİKA