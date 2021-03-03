Yunan basınından flaş yazı! "Erol Bulut köşeye sıkıştı ve Pelkas..."

Fenerbahçe'nin sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile satın aldığı Dimitrios Pelkas, Süper Lig'in tozunu atmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile satın aldığı Dimitrios Pelkas, Süper Lig'in tozunu atmaya devam ediyor.
Yunan yıldız, sezon başında soru işaretleri eşliğinde transfer olmuştu ancak şimdiye dek gösterdiği performansla, attığı gollerle ve asistlerle takımın yıldızı olmayı başardı.
Öyle ki Fenerbahçe, Pelkas'ın sakatlığı boyunca çokça puan kaybetmiş ve hücumda istenen etkiyi elde edememişti. Bunun en önemli örneği Galatasaray derbisinde olmuş ve Kanarya, evinde 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
YUNANİSTAN'DA DA GÜNDEM PELKAS
Bununla beraber Yunanistan'da yayın yapan contra.gr, Pelkas'ın Fenerbahçe'deki performansına geniş yer ayırdı.
Komşu basını, Fenerbahçe'nin 2014'ten bu yana süren şampiyonuk hasretine Pelkas'ın performansıyla son verebileceğini aktardı.
İŞTE O HABER
"Dimitrios Pelkas, kısa süren sakatlığının ardından sahalara döndü ve Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonluğunu kazanmanın hayallerini onunla yapıyor.
Başakşehir'in geçtiğimiz sezonki sürpriz şampiyonluğunun ardından Türkiye, bu sezon geleneklerine geri döndü. Türk futbolunda 4 büyükler, zirve yarışına kaldığı yerden devam ediyor.
Yunan yıldız Pelkas'ın Trabzonspor maçındaki hızlı şutu, topu yere sektirerek vurması ve bitiriciliği, Çakır'ın golü yemesine sebep oldu. Erol Bulut'un takımı, Göztepe maçındaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından şoke olmuştu. Ancak Pelkas sayesinde gerekli üç puan alındı. Üstelik, Bakasetaslı Trabzonspor son 1 ayda durdurulamaz bir performans sergiliyordu.
O YOKTU, KUPADAN ELENDİLER
Yunan yıldız, Rizespor maçında sakatlandı ve 20 gün takımından uzak kaldı. Fener onun yokluğunda 4 maç oynadı, 2 kez kaybetti. İlk yıkım Galatasaray derbisinde geldi (0-1), ikinci darbe Başakşehir'den geldi (1-2).
BULUT TÜM EKİBİ SEFERBER ETTİ
Erol Bulut bu süre zarfında köşeye sıkıştı ve tüm birimlerini seferber etti. Özellikle Göztepe mağlubiyetinin ardından düğmeye bastı. Pazar günü Trabzon'da, Fenerbahçe için 'geri dönüşü olmayan bir maç' oynandı. Eğer sonuç istenildiği gibi olmasaydı belki de Erol Bulut İstanbul'a dönmeyecekti.
O HEPSİNDEN DAHA DEĞERLİ
Mevcut şartlarda Pelkas, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki tek anahtarı. Thiam ile beraber takımın en golcü ismi. Asist sayısında da Caner Erkin ile yarışıyor.
TEK SORUNU: DUYGULARINI KONTROL EDEMİYOR
Sol kanatta oynamayı sevmiyor ve bazen saha içinde sinirlerine hakim olamıyor. Karakter olarak çok güçlü, kendisine yapılan olası eleştirileri umursamıyor. Ancak, oyundan her çıkışında tepki gösteriyor, duygularını kontrol edemiyor.
FİLM DEVAM EDECEK
Pelkas, Fenerbahçe'de iplerin kopmasını engelledi ve filmin devamı, Antalyaspor maçında devam edecek."