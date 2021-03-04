Eleştiriler pozitif olmalı

Jose Sosa da FB TV'ye konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Göztepe maçından sonra Trabzonspor galibiyeti bizi sakinleştirdi. Üzerimizde çok sinir vardı. Bu galibiyet önümüzdeki adımlara daha iyi ilerlememizi sağlayacak" dedi. Kulübün şampiyonluğu çok fazla istediğini belirten Sosa, "Kötü bir sonuç çıktığında fazla konuşuluyor. Biz kendimizi eleştirirken pozitif olarak bunu yapmalıyız ki ileri gidelim. Geçen hafta başkanımız buraya geldi ve bize büyük destek verdi. Bu destek de bizi biraz daha ileri attı. Bu desteği verirken de sonuç odaklı vermediler, sonuç ne olursa olsun arkanızdayız dediler" ifadelerini kullandı.

MUTLU BİTİRECEĞİZ

Sosa performansı için, "Buraya ilk geldiğimde değişik sorunlarla karşılaştım, sezon öncesi kampı geçiremedim, başladığımda da sakatlığım oldu. Hazır olduğum dönemde de takım iyi sonuçlar almıyordu. Şu anda her şey gittikçe iyiye gidiyor. Taraftarımız bize inansın, sonuna kadar bu mücadelenin içinde olup savaşmaya devam edeceğiz ve mutlu bir şekilde sezonu bitireceğiz" şeklinde konuştu.