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PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 24'er bin lira para cezası verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 18:52
PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 24'er bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, 'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'in, bordo-mavili kulübe 24 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Talimatlara aykırılık nedeniyle Fenerbahçe Kulübünün de 24 bin lira para cezası almasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

PFDK'nin, Başkanı Ali Koç'a aynı maçta Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verdiği vurgulandı.

Kasımpaşalı oyuncu , oyuncusu , futbolcusu 'un 2'şer maç men cezası aldığı belirtildi.

Paintsil'e 8 bin 700, oyuncusu 'a ise 900 lira para cezası verildiği bildirildi.

Kurulun . Lig takımlarından 'a 50 bin, 'a 4 bin 500 lira para cezası verdiği vurgulandı.

Başkanı 'in 40 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, kulüp görevlileri Özden Tütüncü, Erhan Aksu ve Ali Ahmet Ekiz'in ise 15 gün hak mahrumiyeti aldığı kaydedildi.

Bursaspor antrenörlerinden Mustafa Er'in 2 maç men ve 10 bin lira, Aykut Erdoğan'ın ise 900 lira para cezası aldığı belirtildi.



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