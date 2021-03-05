Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Son dakika haberi: 'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

'in 28. haftasında sahasında ağırladığı ile 1-1 berabere kalan , şampiyonluk yarışı içinde olduğu 'ın mağlup olduğu haftada ayağına gelen fırsatı değerlendiremedi. Özellikle mücadelenin ilk yarısında rakibinin katı savunmasını aşamayan sarı-lacivertli takımda teknik direktör harekete geçti. 46 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve sitemini iletti. İşte o sözler ve yaşanan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 17:03
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Kadıköy'de konuk ettiği 'a takılan şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Zorlu mücadele Fredy ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı ve Kanarya'nın sahasındaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden 'ın yenildiği haftada fırsat kaçıran sarı-lacivertlilerde oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde teknik direktör , maçının ilk yarısındaki oyun için futbolcularına sitem etti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Genç teknik adam, takım olarak maça tam konsantre başlamadıklarını ifade ederken "Böyle olunca bir türlü oyuna giremedik. Erken golle birlikte panik havası oluştu. Koskoca 45 dakikayı boşa geçirdik" dedi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu, ancak bunun kendileri için yeterli olmadığını kaydeden Bulut "Hepinizden tek bir isteğim var. Bundan sonra kalan tüm maçlara aynı istekle başlayalım. Sonuç ne olursa olsun biz sahada her şeyimizi verelim. Büyük bir avantaj kaybettik. Ancak toparlanıp ayağa kalkmamız gerek" diye konuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Futbolcular, maçlardan önce psikolog desteğiyle mental olarak da maçlara hazırlanacak. Herkesten maçlara yüzde 100 şekilde hazır olması istenecek. Bununla birlikte takımın üzerindeki stresin kaldırılması adına takım içi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

formasını karşısında ilk kez giyen İrfan Can Kahveci, sonradan dahil olduğu oyundaki performansıyla teknik heyetin tam notunu aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Takımı hızla ileri taşıyan ve sürekli anahtar pas deneyen İrfan Can'ın kısa sürede takıma adapte olması sarı-lacivertlileri sevindirdi. İrfan Can Kahveci Konyaspor maçında 11'de yer alacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Milli futbolcu, orta alanda görev alacak. İrfan, 90 dakika olmasa bile kondisyonu yettiği sürece sahada kalacak. İrfan Can'ın da Konyaspor karşısında 11 oynamayı çok istediği ve hocasından pazartesi akşamı için forma talep ettiği bildirildi.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Mesut Özil'in sakatlığı teknik heyeti üzerken, Konyaspor maçında Mesut'un bölgesine Pelkas'ın çekileceği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Yunan yıldızın en etkili olduğu bölgede görev alarak skora katkı yapmasının planlandığı kaydedildi. Öte yandan maçı sonrasında Pelkas, takımın en çok üzülen isimlerinden biriydi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

27 yaşındaki futbolcu takım arkadaşlarına "Büyük bir fırsatı kaçırdık. Artık puan kaybetmememiz gerekiyor" dediği gelen bilgiler arasında...

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