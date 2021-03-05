Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan futbolcularına sitem! "Bundan sonra..."

Kadıköy'de konuk ettiği Antalyaspor'a takılan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.
Kadıköy'de konuk ettiği Antalyaspor'a takılan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.
Zorlu mücadele Fredy ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı ve Kanarya'nın sahasındaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'ın yenildiği haftada fırsat kaçıran sarı-lacivertlilerde Erol Bulut oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, Antalyaspor maçının ilk yarısındaki oyun için futbolcularına sitem etti.
Genç teknik adam, takım olarak maça tam konsantre başlamadıklarını ifade ederken "Böyle olunca bir türlü oyuna giremedik. Erken golle birlikte panik havası oluştu. Koskoca 45 dakikayı boşa geçirdik" dedi.
İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu, ancak bunun kendileri için yeterli olmadığını kaydeden Bulut "Hepinizden tek bir isteğim var. Bundan sonra kalan tüm maçlara aynı istekle başlayalım. Sonuç ne olursa olsun biz sahada her şeyimizi verelim. Büyük bir avantaj kaybettik. Ancak toparlanıp ayağa kalkmamız gerek" diye konuştu.
Futbolcular, maçlardan önce psikolog desteğiyle mental olarak da maçlara hazırlanacak. Herkesten maçlara yüzde 100 şekilde hazır olması istenecek. Bununla birlikte takımın üzerindeki stresin kaldırılması adına takım içi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Fenerbahçe formasını Antalyaspor karşısında ilk kez giyen İrfan Can Kahveci, sonradan dahil olduğu oyundaki performansıyla teknik heyetin tam notunu aldı.
Takımı hızla ileri taşıyan ve sürekli anahtar pas deneyen İrfan Can'ın kısa sürede takıma adapte olması sarı-lacivertlileri sevindirdi. İrfan Can Kahveci Konyaspor maçında 11'de yer alacak.
Milli futbolcu, orta alanda görev alacak. İrfan, 90 dakika olmasa bile kondisyonu yettiği sürece sahada kalacak. İrfan Can'ın da Konyaspor karşısında 11 oynamayı çok istediği ve hocasından pazartesi akşamı için forma talep ettiği bildirildi.
Mesut Özil'in sakatlığı teknik heyeti üzerken, Konyaspor maçında Mesut'un bölgesine Pelkas'ın çekileceği öğrenildi.
Yunan yıldızın en etkili olduğu bölgede görev alarak skora katkı yapmasının planlandığı kaydedildi. Öte yandan Antalyaspor maçı sonrasında Pelkas, takımın en çok üzülen isimlerinden biriydi.
27 yaşındaki futbolcu takım arkadaşlarına "Büyük bir fırsatı kaçırdık. Artık puan kaybetmememiz gerekiyor" dediği gelen bilgiler arasında...