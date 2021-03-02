Son dakika Fenerbahçe haberleri | İrfan Can Kahveci tuttuğu takımı açıkladı

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Galatasaray'ın da kadrosuna katmayı çok istediği İrfan Can, tuttuğu takımı da açıkladı.

ASpor CANLI YAYIN

İrfan Can'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum! Benim yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir, Fenerbahçe'de olduğum için söylemiyorum"

"Mesut Özil ağabey dünyanın en futbolcularından biri, biriydi! Mesut ağabeyden ne kaparsam benim için kar. İnşallah Fenerbahçe'den Avrupa'ya gideceğim, bunu da Mesut ağabeyin katkıları ile yapabilirim. Benim futbol hayatımda şanslı olduğum konular var. Hep izlediğim oyuncularla beraber oynama fırsatım oldu. Mesut abi dünyanın en iyi futbolcularından biri. Ondan öğreneceğim çok şey var. İdollerimden biriydi."

"Ben transfer sürecinde hiç konuşmadım, açıklama yapmadım. Başakşehir'in menfaatleri ve benim isteğim neyse onu yaptık. Sonucunda da Fenerbahçe'ye geldik. Emre abi, benim gelişimimde en önemli rol oynayan oyunculardan biriydi."

"İki sene üst üste şampiyon olmak isterim. Fenerbahçe'de bunu bu sene yapabileceğimizi de düşünüyorum. Ben de hayalimdeki takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum"