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Son dakika haberleri | tuttuğu takımı açıkladı

Devre arası transfer döneminde 'nin kadrosuna kattığı , basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 'ın da kadrosuna katmayı çok istediği , tuttuğu takımı da açıkladı. İşte milli yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 12:31 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 12:39
Son dakika Fenerbahçe haberleri | İrfan Can Kahveci tuttuğu takımı açıkladı

Devre arası transfer döneminde 'nin kadrosuna kattığı , basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 'ın da kadrosuna katmayı çok istediği , tuttuğu takımı da açıkladı.

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İrfan Can'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum! Benim yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir, Fenerbahçe'de olduğum için söylemiyorum"

" dünyanın en futbolcularından biri, biriydi! Mesut ağabeyden ne kaparsam benim için kar. İnşallah Fenerbahçe'den 'ya gideceğim, bunu da Mesut ağabeyin katkıları ile yapabilirim. Benim futbol hayatımda şanslı olduğum konular var. Hep izlediğim oyuncularla beraber oynama fırsatım oldu. Mesut abi dünyanın en iyi futbolcularından biri. Ondan öğreneceğim çok şey var. İdollerimden biriydi."

"Ben transfer sürecinde hiç konuşmadım, açıklama yapmadım. 'in menfaatleri ve benim isteğim neyse onu yaptık. Sonucunda da Fenerbahçe'ye geldik. Emre abi, benim gelişimimde en önemli rol oynayan oyunculardan biriydi."

"İki sene üst üste şampiyon olmak isterim. Fenerbahçe'de bunu bu sene yapabileceğimizi de düşünüyorum. Ben de hayalimdeki takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum"

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