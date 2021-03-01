Samatta çıldırttı

Trabzon’un beraberliğe yaklaştığı anlarda öyle bir gol kaçırdı ki, “yok artık” dedirtti.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:35Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Maça yedek başlayan Samatta son dakikalarda öyle bir gol kaçırdı ki Fenerbahçelilere saç baş yoldurdu. 66'de oyuna giren Tanzanyalı forvet, uzutma anlarında rakibi 3'e 2 yakaladıkları pozisyonda ceza alanına girdi; çok müsait durumda şutunu çekip topu auta gönderdi. Bu pozisyonun ardından Trabzon atağa kalktı ama sonuç alamadı. Topun bir o kaleye bir bu kaleye gidip geldiği anlarda Fenerbahçe, gol yeseydi Samatta'nın bu cömertçe harcadığı fırsatın değeri daha büyük olacaktı. 28 yaşındaki forvet, maç sonu 3 puan hak ettiklerini söyledi.