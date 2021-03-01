Haberler Fenerbahçe Samatta çıldırttı

çıldırttı

’un beraberliğe yaklaştığı anlarda öyle bir gol kaçırdı ki, “yok artık” dedirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:35 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Samatta çıldırttı
Maça yedek başlayan son dakikalarda öyle bir gol kaçırdı ki Fenerbahçelilere saç baş yoldurdu. 66'de oyuna giren forvet, uzutma anlarında rakibi 3'e 2 yakaladıkları pozisyonda ceza alanına girdi; çok müsait durumda şutunu çekip topu auta gönderdi. Bu pozisyonun ardından atağa kalktı ama sonuç alamadı. Topun bir o kaleye bir bu kaleye gidip geldiği anlarda , gol yeseydi Samatta'nın bu cömertçe harcadığı fırsatın değeri daha büyük olacaktı. 28 yaşındaki forvet, maç sonu 3 puan hak ettiklerini söyledi.
SON DAKİKA