Golde aslan payı Ferdi’nin

Pelkas'ın golünde aslan payı Ferdi Kadıoğlu'na aitti. Osayi Samuel'in yerine oyuna giren genç futbolcu orta sahada kaptığı topla tek çalımla 4 rakibini oyundan düşürdü. Pasını verdiğinde Pelkas bomboştu. Yunan oyuncu da asistin hakkını verip, golü attı. Ferdi ligde bu sezonki 2. asistini gerçekleştirdi. Diğeri Yukatel Denizlispor deplasmanında Papiss Cisse'ye idi.