Haberler Fenerbahçe Golde aslan payı Ferdi’nin

Golde aslan payı Ferdi’nin

Son dakika spor haberi.... attığı çalımla 4 Trabzonlu’yu oyundan düşürüp, Pelkas’ı bomboş bıraktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:35 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Golde aslan payı Ferdi’nin

Pelkas'ın golünde aslan payı 'na aitti. Osayi Samuel'in yerine oyuna giren genç futbolcu orta sahada kaptığı topla tek çalımla 4 rakibini oyundan düşürdü. Pasını verdiğinde Pelkas bomboştu. Yunan oyuncu da asistin hakkını verip, golü attı. Ferdi ligde bu sezonki 2. asistini gerçekleştirdi. Diğeri Yukatel Denizlispor deplasmanında 'ye idi.

SON DAKİKA