Pelkas'ın golünde aslan payı Ferdi Kadıoğlu'na aitti. Osayi Samuel'in yerine oyuna giren genç futbolcu orta sahada kaptığı topla tek çalımla 4 rakibini oyundan düşürdü. Pasını verdiğinde Pelkas bomboştu. Yunan oyuncu da asistin hakkını verip, golü attı. Ferdi ligde bu sezonki 2. asistini gerçekleştirdi. Diğeri Yukatel Denizlispor deplasmanında Papiss Cisse'ye idi.
Golde aslan payı Ferdi’nin
Son dakika spor haberi.... Ferdi Kadıoğlu attığı çalımla 4 Trabzonlu’yu oyundan düşürüp, Pelkas’ı bomboş bıraktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:35 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50