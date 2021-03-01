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’de hoca olmak zor!

’a destek veren Başkan Koç, “Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Bizim camiamız çok talepkardır” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:37 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe’de hoca olmak zor!
maçının ardından açıklamalarda bulunan Başkanı , sosyal medyaya göre hareket etmediklerini söyledi. Koç, "Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Bizim camiamız çok talepkardır. Biz sosyal medyaya göre hareket etseydik pek çok değişiklik yapardık. Hepimiz elimizden geleni yapıyor" diye konuştu. sorusuna Koç, "Spesifik oyuncular üzerine yorum yapmak istemiyorum. Bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır, ne de sportif direktör. Oturulur konuşulur, ortak karar alınır. Bugün kadroda olmaz, yarın olur" dedi. Boupendza ile ilgili olarak ise "Eşit tekliflerin arasında bizi önde görüyorlarsa ne güzel. Teşekkür ederiz 'a" cevabını verdi.
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