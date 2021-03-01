Altay’a 10 tam puan

Kanarya'nın bu sezon en formda isimleri arasında yer alan Altay Bayındır, Trabzonspor forvetlerine geçit vermedi. Genç file bekçisine fazla iş düşmezken, Nwakaeme ve Djaniny'nin (daha sonra elle oynama kararı verilen) şutlarında ise başarılıydı. Altay böylece ligde forma giydiği 27 maçta 10. kez bir mücadeleyi gol yemeden bitirdi. Bayındır 27 maçta kalesinde 24 gol gördü.