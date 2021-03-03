Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

"FİYATI 8.5 MİLYON EURO" En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza'nın bedeli 8.5 milyon Euro. Açıkçası oyuncumuzun Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe'nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir.

"FENERBAHÇE İYİ BİR TEKLİF YAPTI" Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye'den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı."