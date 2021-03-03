Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, hücum hattına Aston Villa'dan Mbwana Samatta, Alanyaspor'dan Papiss Cisse, Kasımpaşa'dan Mame Thiam ve Tigres'den Enner Valencia gibi tecrübeli isimleri transfer etmişti.
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, hücum hattına Aston Villa'dan Mbwana Samatta, Alanyaspor'dan Papiss Cisse, Kasımpaşa'dan Mame Thiam ve Tigres'den Enner Valencia gibi tecrübeli isimleri transfer etmişti.
Ancak Sarı-Lacivertliler, 27 haftası geride kalan ligde özellikle santrfor bölgesinde bir türlü istikrarı yakalayamadı.
EN İYİSİ MAME THIAM
Mevcut isimler içerisinde Fenerbahçe'ye ligde en çok katkıyı ise 21 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Mame Thiam verdi.
EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI SAMATTA
7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Mbwana Samatta, 19 lig maçında 4 gol atarak Sarı-Lacivertliler'de en büyük hayal kırıklığı yaratan isim oldu.
VALENCIA VE CISSE DE 4'ER GOLDE KALDI
Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 4 gol, 2 asist yaparken, Papiss Cisse ise 19 maçta 4 gol, 1 asistte kaldı.
BOUPENDZA İÇİN KIYASIYA MÜCADELE
Fenerbahçe, Hatayspor'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Boupendza için girişime başlamıştı. Gabonlu golcü için Galatasaray ve Başakşehir'in de devrede olduğu iddia edilmişti.
"HATAYSPOR'DA KALMAK İSTEDİ"
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza transferiyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Yaklaşık 8,5 milyon Euro'dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20'lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmak istediğini belirtti.
Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar'a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil. Futbolcumuz, Hatayspor'da kalmak istedi.
"FİYATI 8.5 MİLYON EURO"
En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza'nın bedeli 8.5 milyon Euro. Açıkçası oyuncumuzun Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe'nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir.
"FENERBAHÇE İYİ BİR TEKLİF YAPTI"
Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye'den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı."
SAMATTA TAKTİĞİ TUTMADI
Sarı-Lacivertli yönetim, Mbwana Samatta transferinde olduğu gibi Boupendza'yı da zorunlu satın alma opsiyonlu olarak takıma kazandırmak istedi.
Ancak Hatayspor yönetimi, Buopendza'yı 10 milyon Euro'dan az bir ücrete vermeyi düşünmediklerini belirterek teklifi reddetti.
SEZON SONUNDA YENİ TEKLİF YAPILACAK
Fenerbahçe sezon sonunda Gabonlu golcü için yeni bir teklifle Hatayspor'un kapısını çalacak. (Sabah)