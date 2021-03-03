Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

Son dakika spor haberleri: 'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

Son dakika haberi: 'de forması giyen , attığı 18 golle birçok kulübü peşine takmıştı. 'ya transferi son anda yatan golcü futbolcu için Fenerbahçe devreye girmiş ve sarı-lacivertliler sezon sonu Boupendza'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Fakat 'ya transferde kötü haber geldi. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 18:21 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 18:22
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren , hücum hattına Aston Villa'dan Mbwana Samatta, Alanyaspor'dan Papiss Cisse, Kasımpaşa'dan Mame Thiam ve Tigres'den Enner Valencia gibi tecrübeli isimleri transfer etmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

Ancak Sarı-Lacivertliler, 27 haftası geride kalan ligde özellikle santrfor bölgesinde bir türlü istikrarı yakalayamadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

EN İYİSİ MAME THIAM

Mevcut isimler içerisinde 'ye ligde en çok katkıyı ise 21 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Mame Thiam verdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI SAMATTA

7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Mbwana Samatta, 19 lig maçında 4 gol atarak Sarı-Lacivertliler'de en büyük hayal kırıklığı yaratan isim oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

VALENCIA VE CISSE DE 4'ER GOLDE KALDI

Enner Valencia, formasıyla 21 maçta 4 gol, 2 asist yaparken, Papiss Cisse ise 19 maçta 4 gol, 1 asistte kaldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

BOUPENDZA İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

, 'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Boupendza için girişime başlamıştı. Gabonlu golcü için Galatasaray ve Başakşehir'in de devrede olduğu iddia edilmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

"HATAYSPOR'DA KALMAK İSTEDİ"

Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza transferiyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

Yaklaşık 8,5 milyon Euro'dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20'lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmak istediğini belirtti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar'a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil. Futbolcumuz, 'da kalmak istedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

"FİYATI 8.5 MİLYON EURO"

En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza'nın bedeli 8.5 milyon Euro. Açıkçası oyuncumuzun Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. 'nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

"FENERBAHÇE İYİ BİR TEKLİF YAPTI"

Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. 'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye'den de açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı."

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

SAMATTA TAKTİĞİ TUTMADI

Sarı-Lacivertli yönetim, Mbwana Samatta transferinde olduğu gibi Boupendza'yı da zorunlu satın alma opsiyonlu olarak takıma kazandırmak istedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

Ancak yönetimi, Buopendza'yı 10 milyon Euro'dan az bir ücrete vermeyi düşünmediklerini belirterek teklifi reddetti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Boupendza...

SEZON SONUNDA YENİ TEKLİF YAPILACAK

sezon sonunda Gabonlu golcü için yeni bir teklifle 'un kapısını çalacak. (Sabah)

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