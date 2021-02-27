Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Son dakika spor haberleri: 'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Son dakika haberleri: 'in 27. haftasında ile karşılaşacak Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyete göre yapılıyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hataysporlu Boupendza için devreye giren sarı-lacivertlilerin sürpriz bir transfer için daha devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:07
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

'in 27. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını pekiştirmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Kanarya, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

İLK ADAY BOUPENDZA

Liste başındaki isim ise, Boupendza... Gabonlu için devre arasında 6,5 milyon Euro'luk bir teklif yapan , rakamı yukarı çekecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Hatay, Krasnodar'la 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay üzerinden anlaşmış, ancak Boupendza kabul etmemişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Hatay'ın bonservis talebini karşılamak hem de Boupendza'yı ikna etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Boupendza gitmek istemiyor değil, Hatayspor'da kalmak istiyor! Bize daha fazla katkı vermek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

En azından bu süreçte oyuncumuzun fiyatı 8.5 milyon Euro olarak belirlendi" dedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Vardı, Boupendza'ya başka teklifler olduğunu da söyledi, "Dinamo Kiev istekli. de çok iyi bir teklif yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Oyuncumuzu açık açık istiyorlar. Boupendza'nın Türkiye'de kalıp ülkemize katkı vermesini isteriz" diye konuşmuştu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

AKINTOLA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

'nin gündemindeki isimlerden bir tanesi de forması giyen Akintola...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Sarı-lacivertliler ile kiralık olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan bonservisi ise Midtjylland'da bulunan Nijeryalı futbolcu için girişimlere başlayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Aralık 2021'de Danimarka temsilcisi ile olan sözleşmesi de sona erecek olan Akintola için düşük bir bonservis bedeli önerilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Hızlı ve çalım yeteneği yüksek olan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

'de Akintola'nın isminin gündeme gelmesinin en büyük nedeni ise maliyetinin düşük olması.

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