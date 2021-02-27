Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Sarı-lacivertliler Hatayspor ile kiralık olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan bonservisi ise Midtjylland'da bulunan Nijeryalı futbolcu için girişimlere başlayacak.

Aralık 2021'de Danimarka temsilcisi ile olan sözleşmesi de sona erecek olan Akintola için düşük bir bonservis bedeli önerilecek.