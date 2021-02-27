Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Boupendza ile birlikte...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını pekiştirmek istiyor.
Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Kanarya, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
İLK ADAY BOUPENDZA
Liste başındaki isim ise, Boupendza... Gabonlu için devre arasında 6,5 milyon Euro'luk bir teklif yapan Fenerbahçe, rakamı yukarı çekecek.
Hatay, Krasnodar'la 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay üzerinden anlaşmış, ancak Boupendza kabul etmemişti.
Fenerbahçe Hatay'ın bonservis talebini karşılamak hem de Boupendza'yı ikna etmek istiyor.
HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Boupendza gitmek istemiyor değil, Hatayspor'da kalmak istiyor! Bize daha fazla katkı vermek istiyor.
En azından bu süreçte oyuncumuzun fiyatı 8.5 milyon Euro olarak belirlendi" dedi.
Vardı, Boupendza'ya başka teklifler olduğunu da söyledi, "Dinamo Kiev istekli. Fenerbahçe de çok iyi bir teklif yaptı.
Oyuncumuzu açık açık istiyorlar. Boupendza'nın Türkiye'de kalıp ülkemize katkı vermesini isteriz" diye konuşmuştu.
AKINTOLA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLIYOR
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden bir tanesi de Hatayspor forması giyen Akintola...
Sarı-lacivertliler Hatayspor ile kiralık olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan bonservisi ise Midtjylland'da bulunan Nijeryalı futbolcu için girişimlere başlayacak.
Aralık 2021'de Danimarka temsilcisi ile olan sözleşmesi de sona erecek olan Akintola için düşük bir bonservis bedeli önerilecek.
Hızlı ve çalım yeteneği yüksek olan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...
Fenerbahçe'de Akintola'nın isminin gündeme gelmesinin en büyük nedeni ise maliyetinin düşük olması.