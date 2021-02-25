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Yayıncı kuruluştan 'ye dava!

Yayıncı kuruluş beIN Sports, Fenerbahçeli oyuncuların, giydiği ve stad reklam panolarında bulunan 'beFAIR' yazısı için yasal işlem başlattı. Yayıncı kuruluştan iki yetkili konuyla alakalı açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 22:43 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 22:43
Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe'ye dava!

Yayıncı kuruluş ile arasındaki gerginlik sürüyor. Reuters'a konuşan iki beIN Sports yetkilisi, Fenerbahçe'nin, 'beFAIR' (Adil ol) logosunu kullanmasını engellemek için çarşamba günü bir Türk fikri mülkiyet mahkemesinde yasal işlem başlatıldığını söyledi. Kaynaklardan biri, gelecek yasal işlemlerin de hazırlandığını söyledi.

Fenerbahçe, beIN Sports'u, (VAR) tekrarlarını manipüle etmekle, kamera açılarını sabitlemek, takımı zayıflatmak ve rakiplerini kayırmak için tek taraflı tekrarlar göstermekle suçluyor. Fenerbahçe yasal işlemle ilgili haberlere yanıt vereceğini bildirdi.

Pazar günü maçında ısınan Fenerbahçeli oyuncular, yayıncının beyaz ve mor renklerindeki logosuna ithafen 'beFAIR' yazılı formalar giymişlerdi.

Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, beIN Sports'un yasal işlemle tazminat istemediğini 'sadece, Fenerbahçe'nin, üzerinde oynanmış logoyu kullanmayı bırakmasını istediklerini' söyledi.

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